ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کیلئے پاکستان آئیں گی

ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر انجلینا جولی جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان آئیں گی۔

انجلینا جولی تباہ کن سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گی. تاہم ان کے پاکستان آنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی (آئی آر سی) کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ انجلینا جولی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران متاثرہ افراد سے ملاقات کریں گی اور مستقبل میں ایسے مسائل کو روکنے کے حوالے سے اقدامات پر گفتگو کریں گی۔آئی آر سی کے بیان کے مطابق انجلینا جولی اپنے دورے کے دوران اس بات کا مشاہدہ کریں گی کہ پاکستان جیسے ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے اس بحران کی سب سے بڑی قیمت کس طرح ادا کر رہے ہیں، جس کے وہ ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔

BREAKING: International humanitarian Angelina Jolie is with the IRC visiting Pakistan to see and hear from people affected by recent floods.

With more rains expected in the coming months, we hope her visit will help the world wake up and take action.