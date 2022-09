کانگرو کے سنگ

شیئر کریں:

آسٹریلیا کئی اعتبار سے دنیا کے دیگر ممالک سے الگ تھلگ ہے۔ اس کی دُوری کا یہ عالم ہے کہ جب یورپ، ایشیا اور امریکہ میں لوگ سردی سے ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں تو یہاں کاروانِ بہار خیمہ زن ہوتا ہے اور جب ان ممالک میں تمازت آفتاب سے ہرچیز دہک رہی ہوتی ہے تو وہاں گلابی جاڑے سے لیکر پہاڑوں پر برف پڑتی ہے…یہ تضاد و تفاوت کئی اعتبار سے تجسس و تحقیق کے کئی در وا کرتا ہے۔ قاری ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ ان جانوروں ، بیل بوٹوں کو دیکھتا ہے جن کا وجود باقی دنیا میں ناپید ہے۔ کانگرو کوالا، ڈنگو، موپاک اور پلاٹی پس وغیرہ ایسے جانور ہیں جو اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب 1780 ء میں برطانوی جہاز ران کیپٹن کُک یہاں آیا تو بھیڑ ، بکری ، گھوڑا، ہاتھی، شیر اور اُونٹ لوگوں نے تصویروں میں بھی نہ دیکھے تھے۔ چاول، گندم ، جو ، جوار، گنا، مکئی وغیرہ کچھ بھی یہاں پیدا نہ ہوتا تھا۔ مقامی لوگ مچھلی، کیڑے مکوڑے، جنگلی بُوٹیاں کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی زبان نہ تھی۔ اشاروں کنائیوں غوں غاں اور تصاویر بنا کر اپنا مدعا بیان کرتے تھے۔دو سو سال کے قلیل عرصے میں ہر چیز بدل گئی ، یہاں پر دنیا کے سب جانور اور اجناس وافر مقدار میں موجود ہیں۔

بارہ ہزار میل ساحل والے جزیرہ نما ملک کی اصل آبادی ’’ایب ارجینتر‘‘ کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ لوگ کس ملک اور کس نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اتنے دور دراز علاقے میں کیسے اور کیونکر پہنچے! یہ دنیا کا پہلا براعظم ہے جس نے تہہ آب سے نکل کر اس جہانِ خراب کو د یکھا لیکن تمام دنیا اور تہذیبوں سے الگ تھلگ رہا۔ چنگیزوں اور ہلاکوئوں کی یلغار سے بچا رہا۔ جہاں کھوپڑیاں ہی گنتی کی ہوں وہاں بھلا مینار کیا تعمیر ہونگے؟ جہاں لوگ بھوک اور تشنگی سے بلک رہے ہوں وہاں تاج محل کیسے تعمیر ہونگے؟ جہاں پر ہر شخص ایک جانور نظر آتا تھا وہاں پر روم کے اکھاڑوں کی تعمیر کہاں سے میسر ہو گی!

آسٹریلیا برطانوی جہاز ران کیپٹن کک نے دریافت کیا۔ 1780ء میں ٹائیٹی سے واپسی پر وہ اتفاقاً سڈنی ہارپر پہنچا۔ جہاز منہ زور ہوائوں کی تاب نہ لا کر اصل راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اس نے بنظر غائر اس لق و دق علاقے کو دیکھا جہاں پر گنتی کے نیم برہنہ ایب اورجینتر جانوروں کی طرح اِدھر اُدھر گھوم رہے تھے۔اسکی دوررس نگاہوں نے اس علاقے کی اہمیت اور افادیت کو بھانپ لیا۔ اس سے پہلے ہسپانوی ملاح ولیئم جائزون ، ولندیزی ایپل ٹسمین اور چینی مہم جو آئے اور علاقے کی وسعت، وحشت اور دہشت کو دیکھ کر بھاگ گئے! برطانوی حکومت کُک کی صلاحیتوں کی قائل تھی جو ا س نے کیا، اسے من و عن مانا گیا۔ 1788 ء میں کیپٹن فلپس تین جہازوں میں 1400 آدمیوں کو لیکر آیا اور اس خطے کو برطانوی کالونی ڈیکلیئر کر دیا۔ سڈنی شہر کا نام برطانوی وزیر لارڈ سڈنی کے نام پر رکھا گیا۔ آج جب وزیر موصوف کی روح اس شہر کا طواف کرتی ہو گی تو ضرور وجد میں آتی ہو گی۔ بلاشبہ سڈنی کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بحرالکاہل کے کنارے سرسبز پہاڑیوں پر آباد جسے سمندری دھاگوں سے پرویا گیا ہے۔

میں نے 1982ء میں سڈنی کی یونیورسٹی آف نیو سائوتھ ویلز میں تعلیم حاصل کی ہے۔ میں اس وقت سیکرٹری پراونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی پنجاب تھا۔

تمام اخراجات کا بندوبست آسٹریلوی حکومت نے کیا تھا۔ Transport planning management and control کی کلاسیں یونیورسٹی کے شعبہ ٹرانسپورٹ میں لگتی تھیں۔ 23 ممالک سے لڑکے (آفیسر) آئے تھے۔

سڈنی کی دھرتی پر قدم رکھتے ہوئے خوشگوار حیرت ہوئی۔ کچھ یوں گمان ہوتا تھا It is a nation on Holiday امیگریشن اور کسٹم کے عملہ کا رویہ دوستانہ تھا۔ ایک بے نام سا خوف جو ہمارے اذہان پر سوار تھا۔زائل ہو گیا۔ ہمیں ٹیلفورڈ لاج موٹل میں ٹھہرایا گیا۔ اسکی برانچیں سارے آسٹریلیا میں تھیں۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ شام کو جب کھانا کھانے نکلا تو میری نگاہ ایک بورڈ پر پڑی جس پر جلی حروف کے ساتھ لکھا تھا۔ ’’شاہجہان ہوٹل‘‘ مغل بادشاہ آسٹریلیا میں کیسے پہنچ گیا ہے؟ میرے کولیگ اورنگ زیب خان نے میری طرف دیکھا۔ ’’جیسے آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے‘‘! جب ہم ہوٹل میں پہنچے تو کائونٹر پر رنگ برنگی پگڑیاں باندھے تین خالصے نظر آئے۔ جب میں نے ’’ست سری اکال‘‘ کہا تو ’’جو بولے سو نہال‘‘ کہتے ہوئے وہ قریباً دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور ہم سے بغلگیر ہو گئے۔ میں ننکانہ صاحب میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں۔ اس لیے سکھوں کی نفسیات، روایات ، کلچر اور رسومات سے بخوبی آگاہ ہوں۔ (میں نے اپنی کتاب ’’سلگتے ساحل ‘‘میں ہرچیز کا تفصیلاً ذکر کیا ہے جو محدود کالم میں ممکن نہیں) جتنا عرصہ ہم سڈنی میں رہے گِل ، بلی جن اور مہندر سنگھ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ دوسرے دن ہمیں ADAB آسٹریلین ڈیویلپمنٹ بیورو میں بریفنگ دی گئی۔ کورس کی انچارج مسز جینکسن تھی۔ چہرے پر جھریوں کا جال ، عمر کا وہ حصہ جس کے متعلق انشاء اللہ خان نے کہا تھا ع ؎ نہ چھیڑ اے نکہت ِ ِ بادِ بہاری راہ لگ اپنی‘‘ خاصی مردم بیزار لگتی تھی۔ اس نے ا پنے لیکچر میں ہمیں ہر اس چیز سے اجتناب برتنے کی نصیحت کی جس کا شمار خوشگوار قیام کے زمرے میں آتا تھا۔ اسکے بعد کئی لیکچرار آئے جنہوں نے آسٹریلیا کی تاریخ جغرافیے ، کلچر اور روایات سے آگاہ کیا۔آخری شخص رچرڈ تھا جو استاد کم اور گائیڈ زیادہ تھا۔ اس نے ایک دن میں ہی سارے شہر کی سیر کرا دی۔ہاربر برج، اوپرا ہائوس، ٹاور، بانڈے، بیچ ، ٹائون ہال، ’’تورنگا زو‘‘ وغیرہ۔ شہر میں تین شاہرائوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے الزبتھ اسٹریٹ ، پٹ اسٹریٹ، میکاری اسٹریٹ، یہ سب برطانوی نام ہیں۔ چونکہ آسٹریلیا برطانوی کالونی تھی اس لیے یہ نام رکھنا ان کی مجبوری تھی جس میں دورافتادگی کا کرب بھی شامل تھا۔ مادرِ وطن سے دور لوگوں کو ابتدا میں زبردستی بھیجا گیا تھا ۔ قیدی مجبور و مقہور لوگ، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ضمیر کے قیدی تھے۔ برطانوی قوانین ظالمانہ تھے۔