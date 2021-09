قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی نے کہا ہے کہ وہ ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کے عین وقت پر ختم ہونے سے ابھی تک شدید تکلیف میں ہیں۔سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اسلام آباد کو ایشیاءکا دوسرا محفوظ ترین شہر قرار دیے جانے کی ایک خبر شیئر کی اور اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا بنایا۔اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے لکھا کہ میں ابھی تک تکلیف میں ہوں، انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کےلئے بہت محنت کی گئی تھی اور یہ سب آخری لمحے میں برباد ہو گیا۔فاسٹ بولر نے کہا کہ آیئے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں اور مزید مضبوط ہو کر سامنے آئیں۔واضح رہے کہ راولپنڈی اسٹیڈیم میں پہلا ایک روزہ میچ شروع ہونے سے کچھ دیر قبل نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بناکر پاکستان کا دورہ اچانک ختم کرنے کا اعلان کیا تھا.

I’m still in pain. So much hard work has gone into hosting International cricket. And all of it could be ruined at the last moment. iA we'll keep making our efforts and we'll come out even stronger ???????????????????????? https://t.co/uB3uirjxxy