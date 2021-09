مائیکل وان کی پاکستان انگلینڈ سیریز منسوخ نہ کرنے کی تجویز

انگلینڈ کرکٹ کے سابق کپتان ٹیم مائیکل وان نے پاکستان انگلینڈ سیریز منسوخ نہ کرنے کی تجویز دی ہے ۔مائیکل وان نے اپنے بیان میں کہا کہ انگلینڈ کے پاکستان میں میچ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) منتقل کرنا سمجھدارانہ فیصلہ ہوگا۔انہوںنے کہاکہ سابق کپتان انگلش کرکٹ ٹیم نے کہاکہ اگر سفر کرنا غیر محفوظ ہے تو میچ منسوخ کرنے کی بجائے شفٹ کرنے چاہئیں۔مائیکل وان نے کہا کہ پرامید ہوں کہ مینز اور ویمنز ٹیموں کے میچز منسوخ کرنے کے بجائے کھیلے جاسکتے ہیں۔

It would seem sensible to me to try and move England’s Pakistan games to the UAE rather than cancel the tour if it’s deemed unsafe to travel .. !! Hopefully the games for the Men’s & Women teams can take place rather than a full cancellation ..