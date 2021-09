وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ ای وی ایم ڈیٹا سے متعلق رپورٹ کی انکوائری ہونی چاہیے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں فواد چوہدری نے لکھا کہ کیا الیکشن کمیشن نے ای وی ایم سے متعلق فلپائن کا ڈیٹاجان بوجھ کرنکالا ہے۔

The data of Philippines intentionally excluded from EC reports.... ? This needs an inquiry https://t.co/xyeYlb0f6U