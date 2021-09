علی ظفر کے پہلے پشتو گانے کا ٹیزر جاری

معروف گلوکار و اداکار علی ظفر نے اپنے پہلے پشتو گانے کا ٹیزر جاری کردیا۔مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر علی ظفر نے اپنے پہلے پشتو گانے کا ٹیزر جاری کیا ہے جس میں گلوکار کے ہمراہ معروف پشتون گلوکارہ گل پانڑہ کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ٹوئٹر پر جاری کیے گئے ٹیزر کے مطابق علی ظفر کا یہ گانا رواں ماہ 22 ستمبر کو ریلیز کیا جائے گا۔علی ظفر نے اپنے اس نئے آنے والے گانے میں پشتون کلچر کو بخوبی پیش کیا ہے۔گلوکار نے اپنے ٹوئٹ میں مداحوں سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ ٹیزر کا مزہ لیجیے۔

Yo Lo! TEASER ka maza lo!

You guessed the co-singer right but you didn’t know there were two :)

Now guess the song?

????????????????

Releasing this Pashtun Culture Day. #Pashto #Pashtun #PashtunCultureDay pic.twitter.com/hWESys0ego