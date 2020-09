اسلامی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  غیر اسلامی

شیئر کریں:

ہم کوئی مذہبی رہنما نہیں۔نہ ہی ہم مذہب بیزار لبرل ہیں۔نہ ہی مبلغ یا ناصح۔بس سیدھے سادھے کلمہ گومسلمان ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت نماز کی تو فیق دی ہے۔ روزہ رکھنے اور زکوۃ دینے کی استطاعت دی ہے۔ ایک حج اور دو عمرے بھی کروائے ہیں۔ اسلام میں تبلیغ کی اہمیت سے کون انکار کرسکتا ہے‘ہم بذریعہ کالم یا نجی محفلوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔اس تمہید کے بعد ہم حلا ل اور حرام کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی باتوں کو بھی اپنی کیفیت میں شامل کر رہے ہیںہمارا کئی مسلم اور غیر مسلم ممالک میں جانا ہوا۔جہاں ہمارے لیئے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا رہا۔ ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے کسی حدیث میں پڑھا تھایا کسی عالم سے سنا کہ تھا کہ حلال حرام کا ذمہ مسلم ممالک میں سرکار کے سر ہے لیکن غیر مسلم ممالک میں یہ مسلمان فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود حلال حرام کی تحقیق کرلے۔یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کون کون سے ممالک اسلامی ہیں؟؟بمبئی(بھارت) میں ہمیں صرف سبزیوں، دالوں اور مچھلی کا آرڈر کرتے دیکھ کر ہیڈ ویٹر جو شاید مسلمان تھا پوچھ بیٹھا کہ آپ انڈے تو لیتے ہیں لیکن مرغی مٹن سے پرہیز کرتے ہیں۔ہم نے ذبیحہ اور جھٹکے کی بات کی تو اس نے بتایا کہ فائیواسٹار ہوٹلوں میں صرف ذبیحہ استعمال ہوتا ہے لیکن دل نہ مانا کیونکہ ہمیں قاہر ہ کا فائیو اسٹار ہوٹل یاد آگیا جہاں بوفے میں ہم نے ڈشز دیکھی تھیں جن پر حلال اور نان حلال(Halal or Non Halal)کے ٹیگ لگے ہوتے تھے جبکہ ہوٹل بھی فائیو اسٹار تھا اور ملک بھی اسلامی یہ اور بات کہ لبرل صدر حسنی مبارک کے دور میں حلا ل اور حرام میں اس طرح تفریق کی جاتی تھی کہ ٹیگ (Tag) لگادیا اب اگر کوئی ٹیگ نہ دیکھ پائے یا کوئی جلد باز جلدی میں ادھر کا چمچہ اُدھر ڈالدے تو اس کے علاوہ دوسروں کی بھی قسمت؟مسلم ممالک کا حال ایک مسلم ملک کی فضائی کمپنی سے بھی عیاں ہے جس کی ائیر ہوسٹس اسکرٹ پہنتی ہیں، جس میں سفر کی دعا نہیں مانگی جاتی اور لنچ اور ڈنر میں شراب اس طرح دی جاتی ہے جیسے سوفٹ ڈرنک!!۔اس لیئے کھانے میں حلال چکن ملنا ہمیں تو محال ہی لگتا ہے اور جس کے ائیر پورٹ پر اعلانات عربی، انگریزی اور ہندی میں کیئے جاتے ہیں اور جگہ جگہ ہدایات کے لیئے بھی انگریزی عربی اور ہندی سے کام چلایا جاتا ہے۔غیر مسلم ممالک میں ہر کھانے پینے کی چیز پر اجزا کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جس سے معلو م ہوجاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیئے مناسب ہے یانہیں۔بچے تک چاکلیٹ بسکٹ آئسکریم وغیرہ لیتے ہوئے تصدیق کر لیتے ہیں کہ یہ جائز ہیں یا نا جائز۔پیکنگ پر لکھا ہوتا ہے ’’Suitable for Vegetarians‘‘ یعنی اس میں کسی جانور کی ہڈی یا چربی نہیں ہے۔ایک بار ہمارے نواسے پاکستان آئے یہاں ہم نے جیلی خریدی۔بچوں نے دیکھا اور بتایا کہ نانا بابا یہ مسلمانوں کے لیئے مناسب نہیں کیونکہ اس جانوروں کی ہڈی استعمال کی گئی ہے۔پیکنگ پر درج تھا ’’Not suitable for Vegetarians‘‘۔ہم نے دکاندار کو بتایا تو اس نے کہا سب لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ ہی ہیں۔ہم نے واپسی کا کہا تو اس نے انکار کردیا مجبوراً پھینکنا پڑی جبکہ آئر لینڈ میں ایک برگر کی دکان پر گئے تو اس نے بیٹی کو حجاب میں دیکھ کر بتایا کہ اس کے پاس حلال میٹ نہیں ہے۔آئر لینڈ میں ’’سب وے‘‘ پر مچھلی کے سینڈ وچ ملتے ہیں اور وہ بنانے سے پہلے اپنے ڈسپوزبل دستانے بدل لیتے ہیں جن سے وہ چکن کے رول بنا رہے ہوتے ہیں۔کئی ریستوران والے بتا دیتے ہیں کہ ان کے پاس چکن تو حلال ہے جو پاکستانی فرم سے لیا جاتا ہے لیکن بیف حلال نہیں۔۔ ریستوران والے یہ تک بتا دیتے ہیں کہ چکن حلال ہے لیکن انکا کچن حلال نہیں۔یعنی ایسا انتظام نہیں کہ مسلمانوں کے لیئے الگ برتن میں پکایا جاسکے جبکہ ہمارے ملک میں گدھے اور کتے بھی کھلا دیتے ہیں اور بغیر بتائے ہوئے۔ہمارے ملک میں کما نے کے لیئے نا جائز بھی جائز جبکہ غیر مسلم ملک میں مسلمانوں کو بتادیتے ہیں ان کا برگر مسلمانوں کے لیئے مناسب نہیں۔