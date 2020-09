شیئر کریں:

تمسخر اڑاناکسی کو بھی زیب نہیںدیتااس سے دلآزاری ہوتی ہے۔ غصہ آتا ہے لیکن اس پر پہلے قانون خاموش تھا مگر اب نہیں ۔ اب تعزیرات پاکستان ضابطہ فوجداری میں ترمیم کا بل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے۔ دفعہ 500 الف کے تحت جو پاکستان کی مسلح افواج یا اس کے کسی رکن کا ارادتا تمسخر اڑاتا ہے وقار کو گزند پہنچاتا ہے یا بدنام کرتا ہے وہ ایسے جرم کا قصور وار تصور کیا جائے گا جس کیلئے دوسال سزا بمع جرمانہ جو پانچ لاکھ تک ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں ۔اس ترمیم کا مقصد مسلح افواج کے خلاف نفرت انگیز اور گستاخ رویے کا سد باب کرنا بتایا گیا ہے۔ بہت اچھا قانون ہے اس قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے ۔ ہماری سوسائٹی میں تمسخر اڑانا عادت بن چکی ہے جس کو دیکھوں دوسرے کا تمسخراڑا رہا ہوتا ہے ۔اس لئے اس نئے قانون کی سب کو ضرورت ہے ۔فی الحال اس قانون کو فائدہ ہم سب کو نہیں ہے ۔جو بڑے دکھ کی بات ہے ۔ عزت سب کی محفوظ ہونی چاہیے ۔ کیا اب اس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کے علاوہ ہر کسی کا تمسخر اڑایا جا سکتا ہے۔اگر یہ سب پر لاگو ہوتا تو بہتر تھا ۔یہاں تمام ادارے اور ہر شہری کو بھی اپنی عزت بچانے کا حق مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا ۔ اب لگتا ہے صرف دو ہی ایسے ہیں جن کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے باقی اداروں اور شخصیات کا تمسخر اڑایا جائے تو کوئی بات نہیں ۔ جبکہ پاکستان کا ہر شہری چاہتا ہے کہ ایسے کرنے والے کے خلاف قانون انہیں بھی تحفظ دے ۔ہم بھی ایسے کرنے والوں کے خلاف منہ ہی نہ چڑائیں بلکہ ایف آئی آر بھی کٹا ئیں ۔ امید ہے اس پر بھی سوچا جائے گا ۔اس دفعہ کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ یہ سچ ہے جس کا آپ تمسخر اڑاتے ہیں اس کی دل آزاری ہوتی ہے اس کا کا دل ٹوٹتا ہے ۔اس ادارے اس شخص کا تشخص خراب ہوتا ہے ۔ایسا شخص سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ۔ ایسا کر نے والو ں پر بندہ تو غصہ کرتا ہی ہے مگر خدا کو

بھی یہ عادت پسند نہیں ۔تمسخر اڑانا ہے کیااس کے معنی کیا ہیں ۔ کیا انگریز بھی دوسروں کا تمسخر اڑاتے ہیں ۔کیاان کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہے ،یس سر ہے ۔گورے تمسخر کو انگریزی میں Buffoonery کہتے ہیں ۔ اس سے یہ پتہ چلا یہ تمسخر اڑانا ہم نے گوروں سے سیکھا ۔ یہ پہلے گورے کی ڈکشنری میں لکھا گیاآیا پھر ہم تک پہنچا ۔ عربی لغت میں مذاق کرنا تمسخر کرنا میں استعمال ہوا ہے ۔بے حیا ہونا ، گستاخ ہونا شوخ ہونا بتایا گیا ہے۔ تمسخرآمیز بات کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم سنجیدہ نہیں ہو اس لئے خاموش رہو تمسخر نہ اڑائو ۔ اردو میں تمسخر مذاق ، ٹھٹھا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ دل لگی کے زمرے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تمسخر کرنا، مذاقیہ باتیں کرنا ، ہنسانا بھی ہے۔فارسی میں تمسخر کو مذاق کرنا ، واہ واہ ،کبھی پسندیدگی کے وقت اور کبھی بطور تمسخر کے بولا جاتا ہے۔اب امید ہے کہ آپ تمسخر کے معنی اور استعمال کو سمجھ گئے ہونگے ۔ اس تمسخر میں اتنی چھبن ہوتی ہے کہ اس کا برداشت کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ بھلے شاہ کے بقول

جتنی یاں تن میرے لگیاں

جے اک لگے تے توں جانیں

گویا تکلیف وہی محسوس کرتا ہے جس کا تمسخراڑایا جاتا ۔کہا جاتا ہے سب سے زیادہ تمسخر عوام کا اڑایا جاتا ہے ۔ یہ تمسخر سیاست دان اورحکمران غریبوں کی بھوک ننگ کا اڑاتے ہیں ۔ان کی غربت کا نام لے الیکشن جیتے ہیں مگر ان کیلئے کچھ کرتے نہیں ، غریب کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں ۔ عدالتوں میں ججز صاحبان اکثر سائل کا ، وکلا کا کیس کے دوران تمسخر اڑاتے ہیں ۔جس پر دل خون کے آنسو روتا ہے اور کچھ کر بھی کیا سکتے ہیں ۔ مختلف آفس میں باس اپنے ورکرز کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں ۔ گھر کی مالکن اپنے ملازمین کا تمسخر اڑا رہی ہوتی ہے۔ حکمران اپوزیشن کا اور اپوزیشن والے حکمرانوں کا تمسخر اڑاتے دکھائی دیتے ہیں ۔ دوست دوست کا تمسخر اڑا رہا ہوتا ہے ۔ گاہگ دوکان دار کا اور دوکاندار اپنے گاہک کا تمسخر آڑا رہے ہوتے ہیں ۔ سکولوں میں شاگردو ں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے ۔لگتا ہے تمسخر اڑانے ،

کبوتر اڑانے اور مکھیاں اڑانے کے سوائے کوئی کام نہیں ۔ حال ہی میں ایک بائیس گریڈ کے ریٹائرڈ سرکاری افسر کی فیملی پر تمسخر نما سوال اٹھا ئے گئے کہ اس کے پاس امریکہ میں اربوں کے اثا ثے کیسے بنے ؟جواب میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا ۔سوال کرنے والے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر ان کے اثا ثے یا ان کی فیملی کے اثاثے اتنے ہوتے تو وہ ریٹائر ہو کر فوری دوسری نوکری کیوں کرتے ؟ ریٹائرمنٹ کے بعد کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ باقی زندگی آرام سے گزارے،گھر پر رہے ، سیر سپاٹے کرے ، کتاب لکھے،تجربات ، شیئر کرے۔ نوکری یس سر ، یس سر کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود نوکری کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں ۔ وہ مالی مجبوریوں کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسری بار نوکری کرنے پر مجبور ہے ۔ ہمارے بہت سے ریٹائرڈ اعلی سرکاری افسر ہیں جو بچارے جوہی ریٹائرڈ ہوتے ہی دوسری نوکری پہ چلے جاتے ہیں ۔ ایسے افسران سے ہمدردی کرنے کے بجائے ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے ۔ ایسے کرنا اچھا نہیں ، ا ﷲ بھی اس عمل کو نا پسند کرتا ہے ۔ایسے تمسخر سے نہ صرف انہیں اذیت ملی بلکہ ان کی فیملی کو بھی اس اذیت سے دو چار ہونا پڑا۔ جناب کے پاس ایک چوائس یہ تھی کہ عدالت کے دروازے پر دستک دیتے لیکن نوکری پیشہ شخص نوکری کرے یا عدالت جائے ۔ مغرب میں اگر کسی ماڑے بندے کے ساتھ بھی نا انصافی ہو جائے تو اسے جسٹس سسٹم پر اتنا اعتماد ہوتا ہے۔ و ہ اسے کہتا ہے ۔ I will see you in the court . وہ اسے عدالت میں لے جاتا ہے جبکہ ہمارے یہاں غریب مظلوم کہتا ہے تمہیں قیامت والے دن پوچھوں گا۔ یہ بہت الارمنگ صو ر تحال ہے ۔لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ہر کسی کو فوری اور سستا انصاف فراہم کیا جائے ۔اس وقت انصاف اور غریب کا برا حال ہے ۔ کیا شہری قیامت کا انتظار کریں۔ آخر میں امام جعفر صادق کا ایک قول اور اجازت …آپ نے فرمایا جب کوئی کسی کو عزت دیتا ہے تو اسے بدلے میں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں ۔عمر میں اٖضافہ اوردوسرا عمر میں برکت…!