  تین سال کی اجازت کی حقیقت

میرے خلاف یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ کسی نے نہیں مانگا جبکہ ارشاد حسن خان نے مشرف کو تین سال دے دیئے۔ظفر علی شاہ کیس کے دوران میں نے ہر وکیل سے پوچھا کہ یہ معاملہ بڑی حساس نوعیت کا ہے، بہت اہم ہے، اس کے دوررس نتائج ہیں۔ آپ میری مدد کریں۔تین مہینے کی سماعت کے اختتام پر ہم نے کہا ٹیک اوور تو ہو گیا ۔ اب اس کو کیا کریں کہ جو درست اور آئین کیمطابق ہو نے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی امنگوں پر بھی پورا ُترتا ہو ۔ آئیں رائے دیں تاکہ اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ہم نے خالد انورسے پوچھا آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جو فیصلے میں تحریر ہے۔

"Sir, I will not ask Court to do the impossible "

Refer: PLD 2000 SC 869 page 1031, para (73 (i))

ناممکن کیا ہے کہ نواز شریف کو بحال کر دو۔ پھر کیا طریقہ اختیار کریں خالد انور نے کہا کہ طریقہ یہ ہے بطور پٹیشنرز تو ہم یہی کہیں گے ہماری پٹیشن کو قبول کریں مگر یہ ناممکن ہے ،آپ یہ کریں جو ہو چکا اسے کنڈون کریں ‘ اس کو ریورس نہیں کر سکتے اگر کنڈون نہیں کریں گے تو ملک میں انارکی پھیلے گی۔ ملک میں افراتفری ہو گی جو ہم نہیں چاہتے لیکن ساتھ ہی ایک معقول ٹائم فریم دے دیں کہ یہ کب واپس جائینگے۔

سینئر ایڈووکیٹ خالد انور نے کہا:

"First, the court condone past and close transactions to avoid chaos and anarchy though they were not valid.

Secondly, the court can condone those actions which are

conducive to return to constitutional rule, he however, emphasised that the Court may either allow the petition as a whole or in the alternative, may confine it to a declaration in this case and lay down the time frame for return to democratic rule and holding of elections"

Refer:(PLD 2000 SC 869) page 1032 (para 74)

یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ خالد انور نے بھی اپنی ویب سائٹ میں ظفر علی شاہ کیس کے متعلق تحریر کیا ۔

''He was also engaged to challenge the military takeover by the then Chief of Army Staff General Pervaiz Musharraf. He persuaded the Supreme Court to lay down a road map for the restoration of democracy and a three year time limit for holding fresh election''

ترجمہ: ’’وہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹا ف جنرل پرویز مشرف کے فوجی قبضے کو چیلنج کرنے میں وکیل بنے ۔انہوں نے سپریم کورٹ کو جمہوریت کی بحالی کیلئے ایک روڈ میپ اور نئے انتخابات کے انعقاد کیلئے تین سال کی میعاد طے کرنے پرراضی کیاــ‘‘

میں نے سپریم کورٹ بارکے صدر سے پوچھا وہ بھی پیش ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا ان کو جانے میں 12 مہینے دے دیں۔ میں نے اٹارنی جنرل عزیزاے منشی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم کوئی ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہم نے الیکشن کرانے ہیں الیکشن رولز کو اپ ڈیٹ کرانا ہے۔

جناب ایس ایم ظفر نامور قانون دان کو بطور ایک ’معاون دوست‘ (amicus curiae)طلب کیا تھا۔ نصرت بھٹو بنام جنرل ضیاء الحق کے فیصلے میں خامی کا ذکر کرتے ہوئے اُنہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ـ’’اگر عدلیہ جنرل مشرف کو عارضی طور پر اقتدار کے جواز کا حق دار سمجھتی ہے تو اسے اس بات پر مشروط کیا جائے کہ وہ جلد سے جلد افواج پاکستان کو ان کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کیلئے اقتدار سے واپس کرتے ہوئے ایک طے شدہ مدت میں ملک میں انتخابات کرا کر اقتدار عوام کے نمائندوں کے حوالے کرنے کا پابند ہو گا اورعدلیہ وہ غلطی نہ کرے جواُس سے نصرت بھٹو کیس میں ہوئی جب فوج کی واپسی کا مکمل نظام نہیں دیا گیا تھاـ‘‘

Refer: PLD 2000 SC 869: Para 166. Finally, (S M Zafar) summed up his arguments as follows:

(i) If it (takeover) is to be extended, it should be on positive…programme, (and) formula for the earliest possible (return).

(ii) Whatever be the social causes for the military to come, the Armed forces should go back to their professionalism and defend the borders of the country. The loopholes in Begum Nusrat Bhutto's case as have been pointed out in Mahmood Khan Achakzai's case should be plugged.

جہاں تک جنرل مشرف کو تین سال دینے کے الزام کا تعلق ہے ، وہ ظفر علی شاہ کیس میں آئین و قانون کے نامور قانون دانوں خالد انور اور ڈاکٹر ایس ایم ظفر’’معاون دوست ‘‘ (amicus curiae) اور دیگر صاحبان کے دلائل اور سرتاج عزیزکی پٹیشن کی روشنی میںدیئے گئے۔

فیصلے میں فوج کو دو ٹوک بتا دیا گیا کہ اس کی مدت متعین ہے ۔ فوج کے پاس اس کے سوا کو ئی چارہ نہیں ہو گا، کہ انتخابات کے بعد بیرکوں میں واپس چلی جائے اور یہ انتخابات 12اکتوبر 2002ء سے پہلے ہونے چاہیئے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ محض ظفر علی شاہ کیس کی وجہ سے جنرل مشرف نے سپریم کورٹ کی طے شدہ مدت میں انتخابات کرائے اور جمہوری ادارے بحال ہوئے۔ظفر علی شاہ کیس کی بدولت جمہوریت کو بحال ہوئے بے شمار سال ہو گئے ہیں ۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ (ن) پانچ پانچ سال حکومت کر چُکی ہے اور اب پاکستان تحریکِ انصاف حکومت کر رہی ہے ۔ظفرعلی شاہ کیس میں الیکشن کرانے کی حتمی تاریخ دینے کے بعد میں نے فیصلے کو فالو کیا جس کی میڈیا میں بہت تحسین کی گئی اور معروف اخبارات نے ایڈیٹوریل لکھے۔

میری حیات کے تمام واقعات، بچپن سے چیف جسٹس پاکستان، قائم مقام صدرِ پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن بننے تک کی داستان زیرِ اشاعت اپنی سوانح عمری ’’ارشاد نامہ‘‘ میں تحریرہیں جوانشاء اللہ اکتوبر 2020ء تک مارکیٹ میں آجائے گی۔