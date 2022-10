وہ پچاس فیصد

شیئر کریں:

ہمارے یہاں انتخابات میں کوئی ہارتا نہیں یا تو کسی جیت ہوتی ہے یا پھر دھاندلی اور تو اور اگر کسی نے بائیکاٹ کردیا تو وہ سب سے زیادہ کامیاب ٹھہرتا ہے کیوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو یہاں ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے تو بائیکاٹ کرنے والے باآسانی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں عوام نے ووٹ نہ ڈال کر ہمارے بائیکاٹ کی حمایت کردی۔قوم ہمارے ساتھ ہے، جیتنے والا تو بجا طور ہر کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ قوم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔اور ہارنے والے یہ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ قوم دراصل ان کے ساتھ ہے یہ تو دھاندلی سے نتیجہ تبدیل کردیا گیا ہے،، دیکھا جائے تو یہ قوم ساری قوم کا چند فیصد ہی ہوتی ہے۔ بائیس کروڑ آبادی گیارہ کروڑ ووٹرز اور ان میں سے بھی سوا سے ڈیڑھ کروڑ ووٹ لینے والا یہاں عوام کی منتخب حکومت بناتا ہے اور کل ملا کر اس سے زیادہ ووٹ لینے والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں تو عوام نے مسترد کردیا بحرحال اسے آپ جمہوریت کا حسن اور حصہ کہہ لیں لیکن یہ حقیقت تو ہے کہ ہمارے یہاں حکومت بنانے کے لیے سیٹوں کی اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے ووٹوں کی نہیں۔ لیکن اس میں اصل مسئلہ ان پچاس فیصد لوگوں کا ہے جو ووٹ ڈالنے نہیں آتے،، حکومتوں کو برا بھلا بھی کہیں گے. مسائل کا رونا بھی روئیں گے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا پوچھیں گے تو کہہ دیں گے ہم ووٹ نہیں ڈالتے ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہونا تو کچھ ہے نہیں توکیا فائدہ یہ سب کرنے کا، پاکستان کی انتخابی تاریخ میں ووٹ ڈالنے کی اوسط شرح پچاس فیصد سے بھی کم ہے پچاس فیصد لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور ان میں سے بیس اور پچیس فیصد ووٹ لینے والے حکومت بنا لیتے ہیں۔

عوام کو انتخابی عمل کا حصہ کیسے بنایا جائے اس کے لئے بنگلہ دیش سمیت کچھ ملکوں میں بیلٹ پیپرز میں

none of the aboveکا ایک خانہ رکھا جاتا ہے جسے مختصر الفاظ میں'نوٹا' کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ کسی امیدوار کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو یہاں مہر لگا دیں۔ چند سال قبل الیکشن کمشن آف پاکستان نے بھی ایسی ہی تجویز ہر غور کیا تھا پھر مختلف قانونی اور انتظامی پیچیدگیوں کی وجہ سے تجویز رد کردی گئی۔ کیوں کہ اگر کسی حلقے میں 'نوٹا' کو پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو وہاں انتخابات دوبارہ کرانے پڑ جاتے ہیں اور یہاں تو اکثر حلقوں میں دوبارہ انتخابات کی نوبت آتی رہتی پاکستان میں انتخابات کی اپنی سائنس ہیں یا پھر یوں کہہ لیں کہ انتخابات لڑنا ایک آرٹ ہے۔ ہر حلقے میں کچھ تو پارٹی ووٹ ہوتا ہے اور کچھ شخصیات کا اپنا لیکن ہر حلقے میں لگ بھگ دس سے پندرہ فیصد نفسیاتی ووٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ ووٹر وہ ہوتا ہے جو ہوا کے رخ کے ساتھ چلتا ہے یا پھر آخری وقت میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کسے ووٹ دینا ہے جس امیدوار یا پارٹی کی ہوا چل رہی ہو یہ اکثرادھر ہی چلاجاتا ہے اسی لئے ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں اور امیدوار اپنے جیتنے کی ہوا چلانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پھر زیادہ ووٹوں والے خاندان برادریاں قابو رکھنا زیرک سیاستدانوں کی صلاحیت اور کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ ایک بار خود کو سینئر ترین قرار دینے والے ایک سیاستدان کے کچھ بڑے ووٹرز جو کہ چھ سات بھائی تھے ٹوٹ گئے الیکشن سے چند روز قبل ایک دن یہ سیاستدان صاحب ان بھائیوں کی والدہ کے پاس پہنچ گئے بولے ماں جی آج میں آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے آیا ہوں اور اسی ناشتے میں انہوں نے ان ناراض ووٹرز کی والدہ سے بچوں کو اپنی حمایت کا حکم بھی جاری کرادیا اور ان بیچارے بھائیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی والدہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑ گئی تو اسے آپ الیکشن جیتنے کا آرٹ کہیں چالاکیاں کہیں یا کچھ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے کم ووٹرز ہوں گے پیشہ ور سیاستدانوں کے لئے اور انہیں مینیج کرنا یا دھاندلی کرنا اتنا ہی آسان ہوگا،سمجھنے کی بات ہے کہ اگر پوری قوم چناو کے عمل کا حصہ نہیں بنے گی تو اقلیت کے حمایت یافتہ اسی طرح اکثریت پر حکومت کرتے رہیں گے اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا یہ آدھی بالغ آبادی ہیں اور یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر نہ یہ کوئی گلہ کریں نہ شکایت انہیں بھی حکمرانوں کے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے۔