ویلڈن ‘ ڈاکٹر ٹرنر

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے برطانوی ہائی کمشنر Dr. Christion Tuner پاک برطانیہ دوستانہ تعلقات کے استحکام اور دونوں ممالک کے مابین پائے جانیوالے خیرسگالی جذبات کے تحت تعلیم‘ صحت‘ ترقیاتی پروگراموں اور معاشی اور اقتصادی محاذوں پر جس طرح شب و روز سرگرم عمل ہیں‘ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ 10 برس بعد پاکستان میں British Airways پروازوں کی دوبارہ بحالی میں زلفی بخاری صاحب کی ذاتی کوششیں بھی گو شامل ہیں تاہم پاک برطانیہ فضائیہ رابطے کی اس بحالی میں ڈاکٹر ٹرنر کی خصوصی دلچسپی کو ہرگز نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں سابق برطانوی ہائی کمشنر Sir Mark Lyall Grant کی طرح ڈاکٹر کرسچن ٹرنر کو بھی اردو زبان پر دسترس حاصل ہے۔ By Langustic ہونے کے ناطے ڈاکٹر ٹرنر بالعموم عوام میں گھل مل جانے اور قومی تقریبات میں شرکت کرنا پسند کرتے ہیں۔ خارجی امور پر گہری دسترس رکھنے والے عزت مآب ڈاکٹر ٹرنر کا شمار برطانیہ کے منجھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سفارتکاروں میں ہوتا ہے۔ 2017-19ء تک برطانوی وزیراعظم کے بین الاقوامی امور اور نیشنل سکیورٹی کے ایڈوائزر کے طور پر خدمات سرانجام دے چکے ہیں‘ دیگر عہدوں کے علاوہ وزیراعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔

آپ کے دل میں یقیناً یہ خیال ابھرے گا کہ اپنے برطانوی ہائی کمشنر پر یہ کالم لکھنے کا اچانک خیال مجھے آج کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے آپ کی فکر و نظر کی بعض کڑیاں Predictions کے گرد بھی گھومنے لگیں مگر درحقیقت ایسا ہرگز نہیں۔ ’’ہز ایکسی لینسی‘‘ ڈاکٹر Turner کے ذکر کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی ہے کہ حالیہ ماہ صیام میں انہوں نے اسلام آباد میں انسانی اوصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ Young ہیں اس لئے اپنی صحت اور ورزش پر وہ بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق Morning Walk ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اگلے روز معمول کے مطابق مارگلہ پر وہ اپنی صبح کی چہل قدمی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ انہیں وہاں کوڑے کا ایک ڈھیر نظر آیا جس میں Disposable food trays میں بچے کھچے کھانے کی اچھی خاصی مقدار موجود تھی جس پر دوران چہل قدمی انہیں گھٹن محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے مارگلہ کے حسین اور دلکش مناظر میں گندگی کا یوں نظر آجانا تکلیف دہ امر تھا۔ چنانچہ دل و دماغ میں یہ سوچ پیدا کئے بغیر کہ پاکستان میں برطانیہ کے وہ ہائی کمشنر ہیں‘ اس بچے کھچے کھانے کو کوڑے کے دو بیگوں میں جمع کرنے اور Dispose of کرنے کے بعد جو الفاظ انہوں نے ادا کئے‘ ان لفظوں نے پانچ ہزار میل دور بیٹھے مجھے ان کا مداح بنا دیا ہے۔

الفاظ یہ تھے کہ ’’کھانا گندگی پھیلانے کیلئے نہیں بلکہ تقسیم کرنے کیلئے ہوتا ہے۔‘‘ حالانکہ دوسری جانب اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد ایسے حسین اور سرسبز و شاداب شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلی گندگی اور کوڑا کرکٹ اٹھانے میں انتظامیہ اور محکمہ صفائی کامیاب نہیں ہو سکی؟

میں اور آپ وہاں ہوتے تو ممکنات میں سے تھا کہ بچے کھچے کھانے کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر دیکھنے کے بعد اسے معمول کا کوڑا قرار دیتے ہوئے خاموشی سے گزر جاتے یا پھر اپنا راستہ تبدیل کرلیتے مگر! سیلوٹ ڈاکٹر ٹرنر صاحب کو جنہوں نے اپنے مرتبے کی پروا کئے بغیر بکھرے ہوئے Rubbish Bags میں اپنے ہاتھوں سے ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ صفائی مذہب یا اعلیٰ عہدہ نہیں دیکھتی بلکہ صفائی ہی انسان کو بڑا بناتی ہے۔ اسلام میں صفائی کو جب نصف ایمان کا درجہ دے دیا گیا ہے تو پھر اسلام آباد انتظامیہ اس نصف ایمان کا کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ برطانوی ہائی کمشنر کے اس رضاکارانہ مگر تاریخی اقدام پر شہر کے مالک ڈپٹی کمشنر ندامت کا اظہار کرتے‘ صفائی پر مامور عملہ اور اس محکمہ کے سربراہ کی سرزنش کی جاتی‘ مگر افسوس! ڈی سی نے اپنی اور متعلقہ محکمے کی کمزوری یا پھر Negligence چھپاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے اس تاریخی اقدام پر مبینہ طور پر انہیں تو Great قرار دے دیا مگر اپنے افسروں اور محکمہ صفائی کے متعلقہ سربراہ کو شرمسار ہونے کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ اب بات یہ ہے ڈی سی کے اس اقدام سے نصف ایمان کا اعزاز ڈاکٹر کرسچن ٹرنر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں۔

اپنے برطانوی ہائی کمشنر کی Litter Picked تصاویر جس روز سے Twitter اور اخبارات میں دیکھی ہیں‘ انکے انسان دوست اور خیرسگالی کے جذبے کیلئے دل سے مزید دعائیں نکل رہی ہیں۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان کے دارالحکومت میں پھیلی گندگی اور کوڑا کرکٹ کی جانب انتظامیہ کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے Rapidly Picked up کے فرائض بھی اگر ہمارے عزت مآب ہائی کمشنر نے ہی سرانجام دینے ہیں تو پھر حکومت کی جانب سے بے پناہ مراعات اور خصوصی سرکاری پروٹوکول سے لطف اندوز ہونیوالے انتظامیہ کے بڑے بڑے ’’صابوں‘‘ پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا فائدہ کیا؟

میں یہ نہیں کہتا کہ لندن اور گردونواح کی شاہراہوں‘ گلیوں‘ پارکوں‘ انڈر گرائونڈ ریلوے سٹیشنوں‘ شراب خانوں‘ نائب کلبوں‘ مارکیٹوں اور بازاروں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر نہیں آتے۔ West End ہو‘ ہائیڈ پارک یا پھر St. James Park ہو‘ ٹرافالگر سکوائر ہو یا دریائے ٹیمز ‘ کوک اور بیئرٹن‘ چیونگم‘ چھلکے اور بالخصوص Covid-19 کے استعمال شدہ ماسک جو چھوٹی بڑی شاہراہوں پر گرے اکثرنظر آتے ہیں‘ مگر اس گندگی پھیلانے میں اگر زیادہ نہیں تو دنیا بھر سے ہر سال یہاں آنیوالے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کا کردار بھی شامل ہے۔ مگر اس کایہ مطلب ہرگز نہیں کہ ’’کونسلیں اور بروز‘‘ ماحولیات اور صفائی کے عمل کو نظرانداز کر دیتی ہیں۔ بیوروکریسی کے چھوٹے بڑے ’’صاب‘‘ یہاں بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں مگر شخصیات اور ادارے کی نیک نامی اور کسی بھی متعلقہ ادارے کے سربراہ کی اپنے فرائض میں معمولی کوتاہی یا غفلت پر اسے بلاتاخیر Dismissed کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سوچتا ہوں آزادی کے 72 سال گزرنے کے باوجود قوم صفائی کے حقیقی مفہوم سے کیوں آشنا نہیں ہو سکی؟ صورت اگر اسی طرح رہی تو مقصد حیات اور اخلاقیات کا ادراک کیسے ممکن ہوگا جبکہ Great قوم بننے کیلئے مثبت فکرو نظر اور عمل ناگزیر ہے۔ اس لئے اپنے برطانوی ہائی کمشنر کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ:

’’H.E Dr. C Turner, we are proud of you‘‘