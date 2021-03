اسد قیصر کی وزیراعظم کی صحتیابی کیلئے دعا

اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے وزیراعظم عمران خان کی صحتیابی کیلئے دعا کی ہے۔

وزیراعظم عمران خان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کی اطلاع ملنے پر اسد قیصر نے اُن کی صحت سے متعلق دعا کی۔انہوں نے دعائیہ کلمات میں کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وزیراعظم عمران خان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔

اسپیکر قومی اسمبلی نے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اپنانے پر زور دیا اور کہا کہ اسی طرح کورونا کو شکست دی جاسکتی ہے۔اسد قیصر نے قوم سے اپیل ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ضرور احتیاط کریں۔اُن کا کہنا تھا کہ بزرگ شہری کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کروائیں.

Wishing @ImranKhanPTI a speedy recovery! Skipper, we are praying for you. You better give corona a tough fight! #GetWellSoonSkipper