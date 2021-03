’’ دوستی کاسفر ، ظفر بختاوری ، جہاں دوست!‘‘(1)

شیئر کریں:

معزز قارئین! 1982ء سے بیرونی ملکوں میں پاکستان کی ثقافت، تہذیب و تمدن کے فروغ کے لئے ’’ پاکستان کلچرل فورم‘‘ کے چیئرمین اور اسلام آباد میں ’’ مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جنابِ مجید نظامی کے مُریدِ خاص برادرِ عزیز ظفر بختاوری (جو 50 سے زیادہ بیرونی ملکوں کے"State Guest" رہے) کے کالموں کے مجموعے ’’جہاں دوؔست‘‘ پر پاکستان اور پاکستان دوست ملکوں کے مختلف شعبوں کے اکابرین نے جس فراخدلی سے دوستانہ تبصرے کئے ،اُس پر مجھے حضرت عیسیٰ ؑ یاد آگئے ہیں!۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 ’’حواریوں ‘‘ ( Apostles) سے کہا تھا کہ "You are Salt of The Earth"۔ یعنی ’’ تُم سب لوگ غنیمت ِ زمانہ ، قابلِ قدر اور ایماندار لوگ ہو!‘‘۔ انگریزی کی ایک ضرب اُلمِثل ہے کہ "A Man is Known By The Company, He Keeps"۔ یعنی ’’کوئی آدمی اپنے دوستوں کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے !‘‘۔

’’ قائداعظم کے سپاہی ، چاچا بختاوری!‘‘

معزز قارئین ! قیام پاکستان کے بعد مشرقی ( اب بھارتی ) پنجاب کی سِکھ ریاست نابھہ سے ہجرت کے بعد تحریک پاکستان کے (گولڈ میڈلسٹ) کارکن میرے والد صاحب رانا فضل محمد چوہان کی سربراہی میں ہمارا خاندان پاک پنجاب کے شہر سرگودھا میں آباد ہُوا ، ضلع چکوال کے گائوں ڈلوال کے تحریک پاکستان کے ( گولڈ میڈلسٹ) کارکن جناب غلام نبی بختاوری بھی اپنے خاندان سمیت امرتسر سے سرگودھا آباد ہُوئے۔ ضلع سرگودھا میں آباد تحریک پاکستان کے کئی (گولڈ میڈلسٹ) کارکنوں سے میرے والد صاحب کی دوستی ہُوئی۔ جناب غلام نبی بختاوری سے بھی ۔ مَیں نے 1960ء میں مسلکِ صحافت اختیار کِیا۔ فروری 1964ء میں ’’مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جنابِ مجید نظامی نے مجھے سرگودھا میں ’’ نوائے وقت ‘‘ کا نامہ نگار بنایا ۔ پھر میری بھی چاچا غلام نبی بختاوری سے دوستی ہوگئی!۔

2 جنوری 1965ء کے صدارتی انتخاب میں فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان کے مقابلے میں ،قائداعظم کی ہمشیرۂ محترمہ فاطمہ جناح متحدہ اپوزیشن کی امیدوار تھیں، جنابِ مجید نظامی نے اُنہیں ’’ مادرِ ملّت‘‘ کا خطاب دِیا۔ صدارتی انتخاب کے آخری دِنوں میں ضلع سرگودھا میں مادرِ ملّت کی انتخابی مہم کے انچارج ، قاضی مُرید احمد مجھے اور میرے صحافی دوست تاج اُلدّین حقیقت کومادرِ ملّت سے ملاقات کے لئے لاہور لے گئے۔ مادرِ ملّت کونسل مسلم لیگ کے لیڈر میاں منظر بشیر کے گھر ’’ المنظر‘‘ میں مقیم تھیں !۔

میری اور تاج اُلدّین حقیقت کی مادرِ ملّت سے ملاقات میں تحریک پاکستان کے دو کارکنان ، لاہور کے مرزا شجاع اُلدّین بیگ امرتسری ( موجودہ چیئرمین پیمرا ، پروفیسر مرزا محمد سلیم بیگ کے والد صاحب ) اور پاکپتن شریف کے میاں محمد اکرم طور (پنجابی اور اُردو کے نامور شاعر ، روزنامہ ’’ نوائے وقت ‘‘ کے سینئر ادارتی رُکن ، سعید آسی کے والد صاحب ) کی بھی ملاقات ہُوئی تو اُن دونوں سے میری دوستی ہوگئی۔ تحریک پاکستان کے دَوران ، مرزا شجاع اُلدّین امرتسری کا آدھے سے زیادہ خاندان سِکھوں سے لڑتا ہُوا شہید ہوا ،میاں محمد اکرم طور نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری میں اہم کردار ادا کِیا ۔ ہندی کے نامور شاعر ، ’’گوسوامی ‘‘ تُلسی داس نے کہا تھا کہ …

’’ تُلسی بانہہ سپُوت کی، بھُولے سے چُھو جائے!

آپ نِبھاوے عُمر بھر ،بیٹے سے کہہ جائے !‘‘

یعنی۔ ’’ اے تُلسی! اگر کسی با کردار شخص کا بازُو بھولے سے بھی کسی سے چھو جائے تووہ عُمر بھر دوستی نبھاتا ہے اور مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو دوستی کا سبق پڑھا جاتا ہے !‘‘ معزز قارئین! مَیں سوچتا ہُوں کہ اگر پروفیسر محمد سلیم بیگ انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ میں اور سعید آسی شاعر اور صحافی نہ ہوتے توکیا پھر بھی اِن سے میری پختہ دوستی ہو جاتی؟۔

’’چاچا بختاوری راولپنڈی میں!‘‘

1963ء میں چاچا بختاوری نے اپنا کاروبار سرگودھا سے راولپنڈی منتقل کرلِیا اور پھر اسلام آباد۔ 1965ء کے صدارتی انتخاب میں اُنہوں نے ،راولپنڈی میں مادرِملّت کی انتخابی مہم میں اہم کردار ادا کِیا ۔ 11 جولائی 1973ء کو مَیں نے لاہور سے اپنا روزنامہ ’’ سیاست‘‘ جاری کِیا تو میرا راولپنڈی، اسلام آباد آنا جانا زیادہ ہوگیا۔

’’دوستوں کے ساتھ سفر !‘‘

ذوالفقار علی بھٹو وزیراعظم تھے اور مولانا کوثر نیازی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جب مجھے اپنے دو دوستوں (ادیبوں ، دانشوروں اور صحافیوں ) انتظار حسین اور سعادت خیالی کے ساتھ (17 اکتوبر تا 4 نومبر 1973ء ) ‘‘ جمہوریہ تُرکیہ کے دورے پر جانے کا موقع ملا۔ یہ ہماری خوش بختی تھی کہ ’’ ہم نے استنبول کے ’’طوپ کاپی میوزیم‘‘ میں ، رحمتہ اُللعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وَسلم ، خُلفائے راشدہؓ کے ( زیراستعمال) تبرکات کی زیارت کی ۔ خاص طور پر ’’ ذوالفقار علی ‘‘ کی ۔ یعنی وہ دو دھاری تلوار جو پیغمبرِ انقلابؐ کو غزوہ بدر میں مالِ غنیمت کے طور پر ملی اور آنحضرت ؐ نے اُسے حضرت علی مرتضیٰؓ کو عطا کردِی تھی اور پھر وہ ’’ ذوالفقار علی ؓ ‘‘ کہلائی ! ۔ (جاری ہے)