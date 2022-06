پاکستان بھر سے احتجاج میں شرکت کرنے والے شہریوں کا مشکور ہوں :عمران خان

پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شہریوں نے مہنگائی اور امریکی سازش کے خلاف احتجاج کیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں چیئر مین پی ٹی آئی عمران خان نے لکھا کہ پاکستان بھر سے احتجاج میں شرکت کرنے والے شہریوں کا مشکور ہوں۔

Thank you to the nation for coming out across Pakistan, esp the families, women & elderly who braved difficulties & in some cities rain, to join our protest against massive inflation & clearly reject Imported Govt of crooks imposed by US regime change conspiracy #مہنگائی_نامنظور pic.twitter.com/F6fpP6pJua