شیئر کریں:

2001 میں جب امریکہ نے مغرب کی مْعیت میں افغانستان پر حملہ کیا اور آتش و آہن کی گویا بارش کر دی۔امریکی جارحیت اس قدرشدید اور ہولناک تھی کہ افغانستان سے متعلق خبریں سن کر جہاں صدمے کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی وہیں ندامت کا احساس بھی اْبھرتا تھا،یوں لگتا تھا کہ بس اب افغانستان ختم ہوا ہی چاہتا ہے،یوں کئی سال گذر گئے مگر امریکہ کو جنگ سے فرصت نہ مل سکی، وہ مسلسل حالت جنگ میں رہا کیونکہ امریکی قبضہ کے بعد ہر گذرتے دن کو طالبان کی مزاحمت میں اضافہ ہی ہوتا جارہا تھا۔طالبان امریکی اور افغان کٹھ پتلی حکومت کی افواج پر بے جگری سے حملے کر رہے تھے جس سے اتحادی فوجیوںکی ہلاکتوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جاررہا تھا،اْسی دوران امریکی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ کچھ اس طرح سے ہے"اگر افغانستان کو ختم کرنا ہے تو پہلے پاکستان کوسبق سکھانا ہوگا اور اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے افغانستان کو ختم کرنا ہوگا" اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں بیان کریں تو نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ چونکہ دونوں (افغانستا ن اور پاکستان) موجود ہیں اس لئے کسی بھی ایک کو ختم نہیں کیا جاسکتا،کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی سالمیت اور بقاء کی ضمانت اور لازم و ملزوم ہیں اگر افغانستان اپنی سرزمین پر بھارتی سرگرمیوں کی اجازت اور حوصلہ افزائی کرے گے تو وہ بالآخر افغانستان کے لئے بھی نقصان کا باعث بنیں گے۔2001ء میں افغانستان پر امریکی جارحیت اگرچہ اْسامہ اور طالبان کے خلاف نعرہ لگا کر شروع کی گئی تھی اور ساتھ ہی دہشت گردی کا ڈرامہ بھی شروع ہوگیاجس میں عْلمائœرام، مفتیان اور حفاظ سمیت سینکٹروں راسخ العقیدہ مْسلمانوں کو ریاست کے نام پر قید وبند کی صعوبتیں جھیلنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں سے بھی گذرنا پڑا۔افغانستان کے بعد صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جسے ناقابل تلافی نقصان اْٹھانا پڑا۔پاکستان کی جہاں معشیت تباہ و برباد ہوئی وہیں سلامتی کے اداروں پر پاکستانی عوام کا اعتماد بھی متزلزل کر گئیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ مشرف کے بعد آنے والے سربراہان نے بڑی محنت شاقہ سے اِ س خلاء کو دوبارہ پْرکرنے کی کوششیں کیں۔اب امریکہ جاتے ہوئے پھر تباہی پھیلانا چاہتا ہے۔اْس کی منشاء صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اْلجھا کر خطے کو غیر مستحکم کیا جاسکے۔امریکہ کا نشانہ پاکستان اور چین دونوں ہیں،پھر امریکہ نے واشگاف الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ CPEC is not accepted at allیعنی پاکستان چین اقتصادی راہداری کسی بھی صورت میں قبول نہ ہے اور جناب یہ الفاظ کسی عام آدمی نے ادا نہیں کیے تھے بلکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذکورہ دھمکی دی تھی۔ چین کو چاہیے کہ وہ خطے میں امریکی موجودگی کے خلاف جدو جہد کرے، مگر چین امریکہ سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتا ، وہ کسی مسئلے میں میں اْلجھ کر اپنے لئے مسائل کھڑے نہیں کرنا چاہتا وہ صرف اپنی ترقی چاہتا ہے۔ چین کے سْپر پاور بننے میں ایک بہت بڑا راز ہے اور میں کامل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ راز صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ، اس کی حکومت اور فوج ہیں۔اب جاتے ہوئے امریکہ پھر کیوں ٹھہرنا چاہتا ہے، سب کو یہ بات اچھی طرح سیمعلوم ہے کہ جہاں امریکی افواج ہوں گی وہاں خونریزی بھی ہوگی اور لاقانونیت کا راج بھی ہوگا۔ اس وقت امریکہ نہ صرف اپنی افواج کی پوری پوری حفاظت چاہتا ہے بلکہ اْس کی یہ بھی خواہش ہے کہ امریکہ افواج کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی دوسرا ملک سرانجام دے اور آج کل ذرائع ابلاغ میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے امریکی افواج کو اڈے دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اگر یہ بات محض افواہ ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں اور اگر حقیقت میں واقعی ایسا ہے تو پھر پرویز مشرف جیسا ایک اور المیہ ہمارا منتظر ہے ۔ مسلم دْنیا کی عوام اس صورتحال سے سخت پریشان اور بے حد غمگین تھے او ریقینی بات تھی کہ اسلامی دْنیا میں پاکستان کا وقار مجروح ہی ہوتا کیونکہ پرویز مشرف کے مذکورہ نعرہ سے مسلمانوں کو یہ واضح پیغام مل گیا کہ پاکستان اْن کا محافظ نہ ہے بلکہ صرف اپنے تک محدود ہے ، پرویز مشرف کے فیصلے کا نتیجہ دس لاکھ سے زیادہ افغانوں اور ہزاروں پاکستانیوں کی موت کی صورت میں نکلا اور اب دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہت ہی واضح ہے ، ثبوت کے طور پر ہمارے وہ برادر ممالک جن میں سعودی عرب سرفہرست اور نمایاں ہے۔دیگر میں عرب امارات ، بحرین، قطر اور کویت شامل ہیں یہ سب بڑی محبت اور فیاضی سے نہ صرف پاکستان کی مالی مدد کرتے تھے بلکہ پاکستان سے افرادی قوت منگوانے کو دیگر ملکوں پر ترجیح دیتے تھے۔ پاکستان سے خوراک اور ہتھیار خریدتے تھے، الغرض پاکستان کے لئے کچھ بھی کرنے کو گویا کہ اپنے اْوپر واجب سمجھتے تھے، اب ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ کیا آج بھی تعلقات اْسی نوعیت کے ہیں یا پھر سرد مہری کی صورتحال سے

دوچار ہو چکے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قیام پاکستان کے محرکین جیسی بے لوث قیادت میسر نہیں ۔تبدیل ہوتا ہوا عالمی منظر نامہ اب کرونا کے باعث گہناتا جارہاہے۔معشیت کا پہیہ جوکہ یورپ میں ہی گھوم رہا ہے اب جبکہ گذشتہ دو دہائیوں سے اْس نے اپنی سمت کا رْخ ایشیا ئ کی طرف کر دیا تھا تو مغربی اقوام کو بڑی تشویش ہوگئی جس کا تدارک تواْنہوں نے کرنا ہی کرنا تھا لہذا سازشیں شروع ہو گئیں اور اْس کاآغاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کرکے کیا گیا بعد ازاں اْس کی آڑ میں افغانستان پرجارحیت کر کے جہاں خطے میں فساد برپا کر دیا وہیں اسے غیر مستحکم بھی بنا ڈالا۔امریکہ نے اْسامہ بن لادن کو پاکستان میں فوجی کاروائی کر کے شہید تو کر دیا مگر ساتھ ہی ہماری قومی حمیت اور وقار کا جنازہ بھی نکل گیا، اگرچہ افغانستان ، سعودی عرب، امریکہ مغرب اور پاکستان کی حکومتوں نے اْسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دیا تھا دْنیا میں بسنے والے غیرمسلموں کی نظروں میں بھی اْسامہ بن لادن کو خوفناک دہشت گرد سمجھا جاتا تھا مگر عالم اسلام میں حکومتوں کے کردار سے قطع نظر دْنیا بھر کے مسلمانوں میں اْسامہ بن لادن کی حیثیت ایک مجاہد کی تھی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج مسلمان بچوں اور جوانوں میں اْسامہ ایک مقبول نام ہے۔ہندوستان مغرب کی سازشوں میں اْنکا آلہ کار تو ہوسکتا ہے مگر اْن کے ساتھ برابری کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔دونوں کا گٹھ جوڑ مسلمانوں اور کمزور انسانوں کے خلاف ہے ۔ امریکہ چاہتا تھا اور بہت ہی شدت سے چاہا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو افغانستان میں بھارت کا سفارتی ، عددی،عسکری، معاشی، سیاسی ، مذہبی اور معاشرتی کردار بالکل واضح اور جاندار ہو جائے۔ درحقیقت امریکہ اس چال کے ذریعے پاکستان کے لئے مستقل دردِ سری کا سامان پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ مگر ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی نامراد رہا اور بالآخر پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ،الحمد اللہ ہماری فوج دْنیا کی بہترین فوج ہے۔ قرار داد مقاصد کے دوہ اہم نکات درج ذیل ہیں۔

پوری کائنات میں اصل اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات ہے اور یہ پاکستان میں خْدا کی امانت کے طور پر اس ملک کے ہاتھ میں ہوگا۔ حکومت عوام کے سامنے جوابدہ ہوگی،کیونکہ پاکستان میں عوامی حکومت ہوگی۔اب جبکہ افغانستان سے امریکہ فوجی انخلاء شروع بھی ہو چکا ہے پھر بھی پاکستان کو بہت ہی ہوشیار اور محتاط رہنا ہوگا، ہمیں اپنی حکومت اور افواج پاکستان پر اعتماد ہے کہ وہ جرات ایمانی کے ساتھ امریکہ کے ہر منفی حربے کو ناکام بنادیں گے۔

"بادِ صباء کا صبح نام روشن روشن ہر اک شام

اسلام جس کی پہچان ہے وہ ہی میرا پاکستان ہے"