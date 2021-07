جمائمہ گولڈ اسمتھ کا مریم نواز کے بیان پر سخت ردِعمل سامنے آ گیا

وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ایک دہائی تک مجھے یہودمخالف حملوں کانشانہ بنایا گیا، یہ سلسلہ اب تک جاری ہے،تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کے بیان پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا مریم نے میرے بچوں سے متعلق کہاکہ وہ یہودیوں کی گودمیں پلے بڑھے، میں سنہ 2004میں پاکستان چھوڑگئی تھی تب سے ہمیں نشانہ بنایاجارہا ہے،انہوں نے کہا کہ یہود مخالف حملے میڈیااورسیاستدانوں کی طرف سے کیے گئے،ہمیں قتل کی دھمکیاں دی جاتیں اورگھرکے باہر مظاہرے ہوتے تھے، یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔

My kids are “being raised in the lap of the Jews,” announced ⁦@MaryamNSharif⁩ today.

I left Pakistan in 2004 after a decade of antisemitic attacks by the media & politicians (& weekly death threats & protests outside my house). But still it continues https://t.co/TGjUxfT1gC