بابر اعظم او ڈی آئی ٹیم آف دی ائیر کے بھی کپتان مقرر

آئی سی سی نے او ڈی آئی ٹیم آف دی ائیر کا اعلان کردیا۔

بابر اعظم ٹی20 ٹیم آف دی ائیر کی طرح او ڈی آئی ٹیم آف دی ائیر کے بھی کپتان مقررکر دئیے گئے۔ قومی بیٹر فخر زمان بھی آئی سی سی او ڈی آئی ٹیم آف دی ائیر میں شامل ہیں۔

????????????????????????

????????????????

????????????????

Here's the 2021 ICC Men's ODI Team of the Year ????

???? Full list ???? https://t.co/acA0kJreoy