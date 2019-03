شیئر کریں:

سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الٰہی نے ایک پریس کانفرنس میں پنجاب حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے بالخصوص ان ”شاہ خرچیوں“ اور ”بدانتظامی“ کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے صوبے کا اوور ڈرافٹ80ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ نتیجتاً صوبے کو ہر سال 26ارب روپے کا ٹیکہ صرف سود کی مد میں لگے گا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ سستی روٹی سکیم کی ناکامی، آئی ٹی یونیورسٹی کا نہ بننا، جسکا وعدہ پہلے دن ہی بڑے کر و فر سے کیا گیا تھا۔ سخت جدوجہد کے باوصف چینی کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کر پانا، ہر روز تبادلوں اور معطلیوں کا ”ڈرامہ“ رچانا،ان سب ”حقیقتوں“ کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ شیخ رشید نے بھی اس تنقید میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ 1990ءکی دہائی اور آج کے شہباز شریف میں بہت فرق ہے۔ وہ وزیراعلیٰ بہت فعال تھا، موجودہ صوبائی سربراہ کافی حد تک بے بس نظر آتا ہے۔ سینئر صوبائی مشیر ذوالفقار علی خان کھوسہ نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کا سب سے بڑا کارنامہNFCایوارڈ ہے۔ یہ میاں شہباز شریف کی فراست اور پنجاب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ کئی سال پرانا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے حسب سابق چودھری پرویز الٰہی کے بھی خوب لتے لئے ہیں۔ چودھری پرویز الٰہی قریباً پانچ سال تک پنجاب کے وزیراعلیٰ رہے ہیں۔ اس مدت میں پنجاب حکومت کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی طویل فہرست مرتب کی جا سکتی ہے اور ان کے ناقدین اور حامی حسب منشا یا خواہش نتائج اخذ کر سکتے ہیں لیکن اس میں دو آرا نہیں کہ چودھری صاحب نے بالعموم شرافت کی سیاست کی ہے اگر کہیں زیادتی ہوئی بھی ہے تو اس کے پیچھے قبلہ جرنیل شاہ صاحب کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو کچھ چودھری صاحب نے کہا ہے وہ سو فیصد درست ہے۔ حزب اختلاف کا کام ہی تنقید کے ذریعے حکومت کو پنجوں کے بل کھڑا رکھنا ہے۔ دیکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، وہ کہاں تک درست ہے! چونکہ سردار صاحب نے 80ارب روپے کے اوور ڈرافٹ کی تردید نہیں کی اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ الزام

درست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قدر کثیر رقم خرچ کرنے سے پنجاب کے عوام کا معیار زندگی کس قدر بلند ہوا ہے؟ ان کو کونسی سہولتیں میسر کی گئی ہیں جو پہلی حکومت نہ دے سکی۔ کیا چینی، آٹا،گھی، چاول ، دالیں، سبزیاں، پولٹری، گوشت یا انڈے سستے ہو گئے ہیں؟ قصور کسی کا بھی ہو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں دو سے تین سو فیصد زیادہ ہو گئی ہیں۔ بھوک چار سُو بھنگڑا ڈال رہی ہے۔ بدحال لوگ اب نڈھال ہو چکے ہیں۔ اپنے پاﺅں پر کھڑا ہونے یا چلنے کی سکت نہیں رکھتے، ہر شخص دوسرے سے پوچھ رہا ہے” جاﺅں کدھر کو میں؟“ان معروضی حالات میں میاں صاحب کو ناراض ہونے کی نہیں بلکہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی بیدار مغز حکمران کےلئے Introspection ضروری ہوتی ہے۔ آتے ہی وزیراعلیٰ سیکرٹریٹ پر صحافیوں کو ساتھ لیکر دھاوا بول دینا مناسب نہیں تھا۔ سیکرٹریٹ کی عمارت وہیں کھڑی ہے، دریائے چناب کے کنار ے نت ہاﺅس کا حصہ نہیں بنی۔ آئی ٹی یونیورسٹی بوجوہ نہیں بن پائی۔ سستی روٹی سکیم حالات کے بوجھ تلے دب گئی ہے۔ میاں صاحب منصفانہ مزاج ضرور رکھتے ہیں لیکن سیاسی مصلحت کی دیواروں اور رکاوٹوں کو پوری طرح ہٹا نہیں پائے۔ جب لوگ یہ سوچنے لگیں کہ فلاں کے خلاف تو ایکشن ہو گیا ہے لیکن فلاں فلاں اپنے سیاسی کنکشن کی وجہ سے صاف بچ گئے ہیں تو پھر حکومت کی شہرت کو گہن لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میاں شہبازشریف چاہیں بھی تو 1990ءوالے حالات فوری طور پر واپس نہیں لا سکتے۔ اس وقت اوپر بڑے بھائی صاحب تھے۔ نیچے یہ سب طبل و علم کے مالک و مختار تھے۔ درمیان میں ہیوی مینڈیٹ تھا۔ اب سیاسی صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ ان حالات میں لوگوں کو بھی پرانے شہباز شریف کو تلاش کرنے کی بجائے نئے کے ساتھ چلنا ہو گا۔ ہم خود ان کے مداح رہے ہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے لکھا تھا کہ میاں شہباز شریف نواب کالا باغ سے بہتر ایڈمنسٹریٹر تھا۔ نو اب مارشل لاءکی چھتری تلے گورنر بنا۔ اس کا سارا زور لا اینڈ آرڈر پر تھا۔ یہ شخص Development Mind بھی ہے۔ ویسے بھی ساری اسمبلی کو ساتھ لیکر چلنا آسان نہیں ہو گا۔میاں صاحب ایک طویل عرصہ تک جلاوطن رہے ہیں۔ ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بڑے میاں صاحب کے برادر خورد تھے۔ یہ غالباً جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وطن میں رہ کر مقدمات کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ اس عرصے میں حالات بدل چکے ہیں۔ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گذر چکا ہے بلکہ اب صرف پانی گذر رہا ہے۔ پل شکست و ریخت کا شکار ہو گیا ہے۔ دیار حبیب میں رہنے سے اور روضہ¿ اقدس پر حاضری دینے سے فولاد بھی پگھل جاتا ہے۔ اذہان کو جِلا اور روح کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے شیشہ دل صیقل.... ہو جاتا ہے انصاف ضرور کریں لیکن پرانی کہاوت کو بھی مدنظر رکھیں۔

JUSTICE SHOULD BE TEMPERED WITH MERCY. IT SHOULD ALSO BE SEEN TO HAVE BEEN DONE.

آخر میں ایک اور ادنیٰ سا مشورہ! سٹاف پر بھروسہ کرنے کی بجائے اخبار کو خود بنظر غائر دیکھیں۔ نومبر2008ءمیں ہم نے پہلی بار لکھا تھا” خادم کبھی اعلیٰ نہیں ہوتا۔ برصغیر کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اگر لکھنا ہی ہے تو خادم پنجاب لکھیں“ خادم پنجاب لکھنا تو شروع کر دیا ہے لیکن شکریہ کسی اور شخص کا ادا کرتے رہے ہیں۔