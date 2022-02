غلام اکبر : رجحان ساز دانشور صحافی کی رحلت

شیئر کریں:

بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے دانشور صحافی اور اہم ترین قومی سیاستدانوں کو تاریخی پس منظر میں انقلابی سوچ سے باخبر رکھنے والے میڈیا کنسلٹنٹ غلام اکبر بھی اپنے دوستوں شاگردوں اور انگنت چاہنے والوں کو اور ساتھ ہی اپنے افکار اور کاروبار کے وارثوں پرنٹ اور الیکٹرانک انڈسٹری کے ماہر انعام اکبر ندیم اکبر آفتاب اکبر اسما اکبر کواداس چھوڑ کر اپنے خالق کے پاس چلے گئے مگر ہماری تاریخ کے اس عہد ساز دانشور کے حوالے سے اتنا کہہ دینا کا فی نہیں ہے۔وہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک سکول آف تھاٹ تھے۔نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو۔ پڑھا تو اس طرح کہ ہٹلرME IN KAMPF ٍ میری جدوجہد۔ جیسی کتابیں زمانہ طالب علمی میں پڑھ لی تھیں ۔ لکھا تو اس طرح کہ:

HE WAS NOT HANGED اور

A BOOK WTH NO TITLE جیسی پاکستانی سیاست پر انکی انگریزی کی تصنیفات اور خون کا دریا جیسے اردو کے ناول بین الاقوامی شہرت کے حامل پبلشروں نے شائع کئے ۔ بھٹو اور بے نظر بھٹو سے لے کر اصغر خان اور پھر عمران خان تک سب کے قریب رہ کر دیکھا بھی اور اپنی بے لاگ سوچ کا اظہار بھی کیا ۔ غلام اکبر نے کئی بار خود لکھا کہ ان کی سوچ پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ۔مخلصی کی بنیاد پر جرمنی کے ہٹلر اور روس کے لینن کا اثر بھی ہے ۔ ان دونوں کی سوچ سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور نفرت بھی لیکن وہ غلط یا صحح طور پر اپنے اپنے ملک اور عوام کی بہتری کیلئے اپنے نظریات سے مخلص تھے ۔ غلام اکبر ہمیشہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ کے مطابق ابھر تے ہوئے پاکستان کی تلاش میں رہے اور اس مقصد کی خاطر انہوں نے اس سیاسی قیادت کا ساتھ دیا جو ان کی نظر میں انقلابی سوچ کے ساتھ پاکستانی عوام کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی تھی ۔ اپنے خیالات کا بے باکانہ اظہار ان کی عادت کا ہمیشہ حصہ رہا اور کئی بار اس کا خمیازہ بھی بھگتا۔ عملی صحافت ایسی کہ کوہستان اور مشرق کے ایڈیٹر رہے۔DAILY NATIONAL HERALD TRIBUNE جاری کیا۔ روزنامہ الاخبار شروع کیا تو پیشانی پر اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ۔ بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے ۔۔میڈیا مارکیٹنگ کے ادارے میڈاس کی بنیاد رکھی تو اسے بلندی کی آخری حد تک لے گئے ۔کالم نویسی شروع کی تو اپنے بے پناہ مطالعہ کی خوشبوکے رچائو سے ان کی افادیت تاریخی حیثیت اختیار کر گئی ۔مشتے از خروارے ایک کالم کے اقتباسات جو 2014ء میں الاخبار میں شائع ہوا اور جو قند مکرر کے طور پر انکے شائع ہونے والے کالموں کے سلسلے میں انکی وفات سے ایک دن پہلے شائع ہوا ۔عمران خان کے حوالے سے ایک گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ماضی کو یادکیا جب پریل 2011 ء میںانکی گاڑی میں عمران خان اورانکے ساتھیوں نے ایبٹ آباد تک کا سفر کیا ۔ گاڑی کو عامر کیانی نے چلایا۔ فرنٹ سٹ پر عمران خان بیٹھے اور پچھلی نشست پر غلام اکبر کے ساتھ تحریک انصاف کے سیکرٹری فنانس اظہر طارق اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل سیف اللہ نیازی ) اب رکن سینیٹ ( تھے۔گفتگو چلی تو ملکی سیاست سے عالمی تحریکوں تک جا پہنچی ۔ اس گفتگو کے دوران عمران خان نے کہا کہ: ہمیں فوج کو سیاست سے دور رکھنا ہو گا۔اس پر میں نے جواب دیا ۔ آ پ جس نقطہ نظر سے کہہ رہے ہیں وہ درست ہے مگر فوج کسی بھی معاشرے یا ملک کی ایک حقیقی منظم قوت ہوتی ہے حصول اقتدار کی سیاست سے ہٹ کر فوج اگر انقلاب یا تبدیلی کی آواز بن جا ئے تو دہایوں کا سفر برسوں میں طے ہوسکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہئیے ۔ جمہوریت میں فوج کا کوئی کردار نہیں ۔ مغرب نے اگر ترقی کی ہے تو اسی وجہ سے کی ہے کہ وہاں خالص جمہوریت ہے۔ خان صاحب نے جواب دیا ۔ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا میں نے جواب دیا۔میرا موقف تھا کہ مغرب نے ترقی اس لوٹ مار کی وجہ سے کی ہے جو اس نے نو آبادیاتی نظام کے ذریعے دنیا بھر میں کی جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے مغرب کی جمہوریت سرمایہ داری اور سرمایہ کاری کے ستونوں پر کھڑی ہے مغرب تو اس جمہوریت کو افورڈ کر سکتا ہے ہم جیسے غریب ملک ایسی جمہوریت میں ہمیشہ طبقہ امرا کے غلام رہیں گے۔ اس پر عمران خان بولے۔ تو آپ کے خیال میں فوج کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی ؟ میں نے ایسا نہیں کہا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں طاقت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے انقلابیوں کے ہاتھوں میں نہیں ۔ طاقت کا اگر کوئی دوسرا سرچشمہ موجود ہے تو وہ فوج ہے۔ فوج سرمایہ دارانہ نظام کی کوکھ سے جنم نہیں لیتی نچلے یا متوسط طبقے سے اٹھتی ہے اسکی وفا داریاں عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہیں اگر کوئی تحریک سول ملٹری پارٹنر شپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سرمایہ دارانہ نظام کو شکست دی جا سکتی ہے مت بھولیں کہ ہمارے قائد اول ﷺ ایک سٹیٹس مین اور ایک سپہ سالار بھی تھے ۔یہیں یہ گفتگو ختم ہوگئی۔ اس کالم کے اقتباس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آٹھ برس پہلے کا ان کا ویژن کیسا تھا اور حالات نے ان کی باتوں کو کتنا سچ ثابت کیا ۔ مشرقی پنجاب میں27جولائی 1939ء کو آنکھ کھولنے والے رجحان ساز ادیب صحافی اور میڈیا بزنس انڈسٹری کے ماہر اور ایک قوم تحریک کے علم بردار غلام اکبر نے زندگی کی 95 بہاریں دیکھ لی تھیں۔ ان کے بچے اپنی اپنی فیلڈ میں نا مور ہو گئے ۔ انکی اہلیہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانے کیلئے ان کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ اب کوئی آرز باقی نہ رہی توچند ماہ کے اندر ہی 16 فروری 2022 ء کو وہ احسان دانش کے اس مصر ع کی تصویر بن گئے ۔ سو جائیں گے اک روز زمیں اوڑھ کے ہم بھی ۔ ایک ایسی تصویر جو انکے چاہنے والوں کے سامنے ہمیشہ رہے گی۔ اگر انعام اکبر انکے ان کالموں کو جو کچھ عرصے سے قند مکرر کے طور پر شائع ہو رہے ہیں ایک کتاب کی صور ت دے دیں تو جناب غلام اکبر کی تصویر میں رنگ بھرنے کے ساتھ ساتھ یہ اقدام تاریخ کے طالبعلموں کی بھی بڑی خدمت کے مترادف ہو گا ۔