سردی کے موسم میں گیس بحران حکومت کی نا اہلی ہے:شہباز شریف

شہباز شریف کا کہنا ہےکہ عوام حکومت کی نااہلی، کرپشن اور بدانتظامی کی قیمت چکا رہے ہیں۔

مسلم لیگ ن کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنی ٹوئٹ میں کہاکہ سردی کے شدید ہوتے ہی گیس کا بحران دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے،انڈسٹری بھی گیس کی قلت کا شکار ہے۔

The gas crisis continues to worsen by the day, as winter becomes intense. The people are paying the price of the government's inaction, corruption & gross mismanagement. The industry is also suffering from the gas shortage. What is worse, the rulers remain in denial.