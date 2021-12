بھارت : انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں ایک اور مسلمان نوجوان شہید

بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک اور مسلمان نوجوان کو شہید کردیا۔بھارت میں ہندو انتہا پسندی کوئی نئی بات نہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہ دینا، گائے کا گوشت بیچنے کے شبے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا اور باریش مسلمانوں سے ہندوؤں کے مذہبی نعرے لگوانا تو معمول کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئے روز مسلمانوں کو صرف ان کے عقیدے کی بنیاد پر قتل کردیا جاتا ہے۔

بھارت میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمان کی شہادت کا نیا واقعہ ہریانہ میں ہوا ہے، جہاں 22 سالہ راہل خان اپنے ہی ہندو دوستوں کے ہاتھوں موت کا شکار ہوگیا۔آزادی اظہار کا ڈھنڈورا پیٹنے والا بھارتی میڈیا تو دیگر واقعات کی طرح راہل خان کی موت کو بھی دبا گیا لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے حقائق سامنے آئے۔

میر فیصل نامی بھارتی شہری نے اپنی ٹوئٹ کے ذریعے راہل کی موت کی ساری داستان سنائی اور راہل کی ایک وائرل وڈیو نے اس کے قاتلوں کی نشاندہی بھی کر ڈالی۔راہل خان بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع پاول کے ایک گاؤں رسول پور کا رہائشی تھا۔ صوم و صلواۃ کے پابند راہل کی ہندو لڑکوں کے ساتھ بھی دوستی تھی ۔لیکن اسے کیا خبر تھی بچپن کے یہ ہندو دوست ہی اسے جان سے مار دیں گے۔

Rahul Khan, a Muslim resident of Rasoolpur village in Haryana's Palwal was hacked to death by his friends Kalua, Akash and others

They were shouting 'Hum Hundu Hain Hindu, Tu Mulla Hai Mulla'," while attacking Khan pic.twitter.com/IL3O69NJbP