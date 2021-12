لاہور: نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے آئندہ برس 2022 میں دورۂ پاکستان کی ہامی بھر لی ہے، کیوی بورڈ کا فیصلہ سامنے آنے پر چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے اعلان کا خیر مقدم کیا۔

تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ برس دسمبر میں پاکستان آئے گی۔ سال کے آخری مہینے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل 2 سیریز کھیلی جائیں گی۔اس کے بعد اپریل 2023 میں بھی کیوی ٹیم دورۂ پاکستان کیلئے تیار ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کیویز کے خلاف 10 وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے دوروں کی تصدیق کردی۔

چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین مارٹن سینیڈن سے ملاقاتوں میں پاک نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کو حتمی شکل دے دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پی سی بی نے دوروں کی خبر جاری کردی۔

پی سی بی کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم دسمبر سے جنوری 2022-23 کے دوران ٹیسٹ اور او ڈی آئی جبکہ اپریل میں ایک بار پھر پاکستان آ کر 10 ون ڈے میچز کھیلے گی۔ یہ کرکٹ شائقین کیلئے خوشی کی بات ہے۔

Brace yourselves! New Zealand to tour Pakistan for two Tests and three ODIs in December/January 2022-23 and will return in April 2023 for 10 white-ball matches. Exciting, right?#harhaalmaincricket pic.twitter.com/IRwgcOsYoq