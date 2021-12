کیا تا حیات نااہلی شرعی سزا ہے؟

شیئر کریں:

آئین پاکستان آرٹیکل 62 اور 63 بتاتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیئے ایک امیدوار کو کن خوبیوں اور صفات کا حامل ہونا چاہیئے اور ایسی کونسی برائیاں اور خامیاں ہیں جن کا حامل شخص مجلس شوریٰ کا رکن بننے کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ شرائط اور قدغنیں بہت دلچسپ ہیں اور مزید دلچسپ نظر آتی ہیں جب ہم اپنے اراکین پارلیمنٹ کو ان شرائط کے معیار پر پرکھتے ہیں ۔ مثال کے طور پر آرٹیکل باسٹھ کی ذیلی شق ڈی کے مطابق ایک رکن پارلیمنٹ کو اچھے کریکٹر کا حامل ہونا چاہیئے اور وہ عمومی طور پر شرعی احکامات کی پامالی کی شہرت نہ رکھتا ہو۔ذیلی شق ای کے مطابق الیکشن لڑنے والا امیدوار اسلامی تعلیمات کی خاطر خواہ معلومات رکھتا ہو اور شرعی فرائض (نماز روزہ، حج وغیرہ) کی ادائیگی پر کاربند ہو نے کے علاوہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو۔ایک اور ذیلی شق ایف کے مطابق رکن پارلیمنٹ کو عاقل، راست باز اور پارسا ہونے کے علاوہ صادق (ایماندار) اور امین بھی ہونا چاہیئے۔ اگر کسی شخص میں آئین کی متعین کردہ ان خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے تو وہ مجلس شوری ٰ کا رکن بننے کے لیئے نا اہل ہے۔ اب اپنی پارلیمنٹ اور اس کے اراکین پر ایک سرسری سی نظر ڈالیں اور فیصلہ کریں کہ ہمارے محبوب قائدین اور نمائندے آئین میں درج کتنی خوبیوں پر پورا اترتے ہیں ۔بظاہر تو ان شرائط کا اطلاق اگر انکی روح کے مطابق کیا جائے تو صرف فرشتے ہی شاید اس کڑے معیار پر پورا اتریں ۔ ویسے بھی یہ شرائط و پابندیاں بہت open-ended اورsubjective نوعیت کے ہیں ۔کسی کے دین و ایمان کامعروضی اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے لیکن آئین کی روح کے مطابق عمل ہونا کم از کم ان معاملات میں ممکن نہیں۔جب پیپلز پارٹی کے دور میں اٹھارویں آئینی ترمیم کے لیئے وسیع پیمانے پر کوشش و محنت ہو رہی تھی اس وقت بائیں بازو کی کچھ جماعتوں نے آرٹیکل باسٹھ میں درج ان شرعی شرائظ کو کم کرنے کے لیئے تجاویز دی تھیں لیکن اس وقت کی اسلامی جماعتوں اوربالخصوص مسلم لیگ ن نے

اپوزیشن میں ہونے کے باعث ایسی حکومتی ترامیم پر اتفاق نہیں کیا تھا ۔ بلکہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے تو ان اسلامی شرائط و ضوابط کو چھیڑنے پر سخت احتجاج کی دھمکی دی تھی۔اس لیے ان ترامیم کو نا قابل عمل ہونے کے باوجود بھی آئین میں برقرار رکھا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صادق و امین کے سرٹیفکیٹ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔جیسے ہمارے کئی علماء حضرات پر الزام ہے کہ وہ جنتی و دوزخی ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں بالکل ایسے ہی اب ہماری عدلیہ بھی صادق اور امین ہونے یا بد دیانت اور خائن ہونے کے سرٹیفکیٹ دے رہی ہے۔ویسے تو قانون کی تشریح کرنا اور اس کے مطابق فیصلے صادر کرنا عدالت کا ہی کام ہے لیکن قابل تشریح معاملات میں بھی حتمی فیصلے بہت سی قانونی موشگافیوں کو جنم دے رہے ہیں ۔ آرٹیکل باسٹھ کی ذیلی شق ون ایف کے تحت سپریم کورٹ نے بہت سے مقدمات میں ملزمان کو غیر صادق اور خائن قرار دے کر تاحیات نااہلی کی سزا سنا دی۔دیکھا جائے تو عدالت سے جھوٹا اور خائن ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی کسی مذہبی عالم کے جہنی قرار دیئے جانے والے فتوے سے کم نہیں ۔ایسا شخص جو کسی ایک برائی کا مرتکب قرار پائے اور اس بناٗ پر اسے ساری زندگی کے لیئے غیر صادق اور غیر امین کہلائے جانے کا طعنہ کسی کلنک کے ٹیکے سے کم نہیں ۔شرعی نکتہ نگاہ سے بھی موت کی سزا کے علاوہ کوئی اور سزا دائمی یا غیر معینہ مدت کے لیئے نہیں ہو تی۔لیکن آرٹیکل باسٹھ میں موجود بے شمار معیار و شرائط میںسے کسی ایک موضوعی نکتے کی بنیاد پر کسی کو ساری عمر کے لیئے بے ایمان اور خائن ہونے کا عدالتی سرٹیفکیٹ شرعی اصولوں کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا ۔سزا دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سزا بھگتنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ ارتکاب گناہ سے توبہ کر لے۔ لیکن سپریم کورٹ نے تا حیات نااہلی کے فیصلے صادر کرکے مجرم کو توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے آپشن سے بھی محروم کر دیا۔ملزم انفرادی طور پر تائب ہو جائے اور معافی مانگ بھی لے تو عدالت کا دیا گیا ’بے ایمان ہونے کا سرٹیفکیٹ‘ جب تک موجود رہے گا ،دنیا کی نظر میں بھی ایسا شخص بے ایمان ہی رہے گا ۔ مشہور زمانہ کیس میں سپریم کورٹ ایک وزیر اعظم کو ایسی تنخواہ چھپانے کی پاداش میں بے ایمان اور خائن قرار دے چکی ہے جو انہوں نے وصول بھی نہیں کی تھی۔ اب اس جرم کی نوعیت اور سنگینی ایسی تھی کہ عدالت نے انہیں ساری زندگی مجلس شوریٰ کا رکن بننے کے لیئے نا اہل قرار دیا بلکہ بے ایمان اور خائن ہونے عدالتی فتویٰ بھی لکھ کر دیا ۔عدالت عظمیٰ کا پانچ رکنی بنچ جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں جعلی ڈگری رکھنے والوں کی نااہلی کیس میں قرار دے چکا ہے کہ یہ نا اہلی تا حیات ہے۔صرف جعلی ڈگری کے گناہ کے باعث اب وہ تا حیات غیر صادق اور خائن ہی کہلائیں گے۔عدالت کا ماننا ہے کہ چونکہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف میں نا اہلی کی مدت متعین نہیں ہے اس لیئے عدالت بھی اس پر کوئی مدت کا تعین نہیں کر سکتی اور مدت کا عدم تعین ہونا تا حیات اطلاق کا موجب ہے۔ کئی قانون دانوں اور مذہبی ماہرین نے بھی اس عدالتی تشریح کو متنازعہ مانا ہے۔ آئین میں درج دیگر کڑی شرائط ہونے کے باوجود محض نیم سنگین خطا پر پوری سزا کا اطلاق نہ صرف آئین کی غلط تشریح ہے بلکہ more sinned against than sinning کے مصداق سزاکی نوعیت گناہ کی سنگینی سے قطعی مطابقت نہیں رکھتی۔ شنید ہے کہ اس معاملے پر ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا یہ باور کرانے کے لیئے کہ آئین کا آرٹیکل نمبر 14انسانی عظمت کا بنیادی حق بھی دیتا ہے۔کسی کم تر گناہ پر ساری زندگی کے لیئے نا اہل ہونا تو شاید قابل برداشت ہو لیکن زندگی بھر کے لیئے بے ایمان اور خائن قرار دیئے جانے کا سرٹیفکیٹ سزا کی سنگینی سے بھی ماوراء ہے۔ایک گناہگار کو سزا بھگتنے کے بعد بھی بقیہ زندگی اسی احساس جرم میں گزارنا اور تائب ہونے کے بعد بھی معاشرے کی نظروں میں ساری زندگی بے ایمان و خائن رہنا خدائی حکمت و انصاف کی منشاء نہیں ہے۔جب خدا ئے بزرگ و برتر کسی بندے پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا تو کوئی عدالتی فیصلہ کسی گناہگار پر تا حیات گناہگاری کا لیبل ثبت کرکے کیسے یہ دروازہ بند کر سکتا ہے۔عدالت عظمیٰ نے اگر قانون میں سقم محسوس کیا ہے تو اس grey area کا کسی کو تاحیات نقصان نہیں پہنچنا چاہیئے ۔قانون کے سقم کو دور کرائیں نا کہ اس سقم کی بنیاد پر زندگی بھرکے فیصلے کریں۔