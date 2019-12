چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ آج ریٹائر ہونگے‘جسٹس گلزار کل حلف اٹھائیں گے

شیئر کریں:

اسلام آباد (چوہدری اعظم گِل )جسٹس آصف سعید خان کھوسہ11 ماہ 2 دن چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پہ فائز رہنے کے بعد آج ریٹائرڈ ہوجائیں گے۔ وہ دو وزرائے اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو نااہل کرکے گھر بھیجنے والے بنچز کا حصہ رہے۔ آپ کے فیصلوں میں ادبی ذوق کی جھلک بھی واضح نظر آتی رہی۔ سید یوسف رضا گیلانی کے فیصلے میں خلیل جبران کی نظم؛ قابل رحم قوم ،جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے پانامہ کیس میں ماریو پوزو کی مشہور زمانہ کتاب، گاڈ فادر کا حوالہ بھی دیا۔ 21مئی 1998ء کو لاہور ہائیکورٹ کے جج تعینات ہوئے اور 18 فروری 2010ء کو جسٹس کھوسہ نے سپریم کورٹ کے جج جبکہ 18 جنوری 2019ء کو چیف جسٹس کے عہدے کا چارج سنبھالا۔ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ 9سال 10 ماہ2 دن سپریم کورٹ کے جج رہے۔ 21 سال 6ماہ 28 دن عدلیہ کا حصہ رہے۔ ساڑھے 21 سال کے عرصہ میں جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے57 ہزار سے زائد مقدمات کے فیصلے کیے۔ آپ تین کتابوں پہلی ‘Heeding the Constitution دوسری ’Constitutional Apologues’ تیسری Judging with Passionکے مصنف بھی ہیں جبکہ چوتھی کتاب ‘Breaking New Ground’ تکمیل کے مراحل میں ہے۔جسٹس گلزار کل 21دسمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے