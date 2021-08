وزیراعظم کا کانسٹیبل جمیل کلہوڑوکو اعزازدینے کااعلان

وزیراعظم عمران خان نے کانسٹیبل جمیل کلہوڑوکو اعزازدینے کااعلان کر تے ہوئے کہا ہے کہ لگن سے فرائض اداکرنے والے کانسٹیبل جمیل کلہوڑوکو 23مارچ کو اعزاز دیاجائے گا۔ سندھ کے ضلع خیرپور میں ریلوے اسٹیشن پر پولیس اہلکار نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرین سے گرنے والے نوجوان کی زندگی بچائی تھی۔

We have decided to honour Constable Jamal Kalhoro on Pakistan Day 23rd March for dedication to duty. “If anyone saves a life, it shall be as though he had saved the lives of all mankind.” --- Surah Al-Mai’dah [5:32]