وزیراعظم صاحب آپکی نیت پر شک نہیں مگر…

وزیراعظم عمران کی شخصیت کے پہلو ان کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی جانے والی پہلی کتاب "Warrior Race" A Journey Through the Land of the Tribal Pathans"کے مطالعہ سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ پٹھان روایات کی بات ہی نہیں کرتے انکے امین بھی نظر آتے ہیں۔ عمران خان بہترین کرکٹر رہے آج تک جیتا گیا واحد ورلڈ کپ بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے انکی کپتانی میں جیتا۔ آپ سیاست میں آتے ہیں تو عوام کے اعتماد کے ساتھ اقتدار کے زینے تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے ملک کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ چلانا ہے۔ کتاب میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی کئی جھلکیں ان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ سیاست میں آئے تو جلد ہی انتخابی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بڑی پرجوش تقریریں کیں گو کہ پہلے الیکشن میں انکے حصے میں ایک بھی سیٹ نہیں آئی مگر ان کا ماضی الضمیر ضرور دنیا کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے ان دنوں ملک میں جرگوں کے ذریعے انصاف کی فراہمی کی بات کی اور بھی بہت کچھ کیا مگر میرا ماتھا انکے جرگوں پر انصاف کی فراہمی کیلئے اعتماد پر ٹھنکا تھا۔ آپ کس دور میں اور کس دور کی بات کر رہے ہیں ۔ان دنوں عمران خان الیکشن جیت جاتے اور اپنے دیئے گئے پروگرام کے مطابق ملک چلاتے تو ہم کتنا آگے آتے اور کتنا پیچھے جانا پڑتا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔وہ وزیراعظم اپنے اس منشور اور ایجنڈے کے 20سال بعد بنے مگر ان کی سیاست میں روایات کی جھلک موجود ہے۔ ایک وزیراعظم پر کسی بھی مسلک سے وابستگی کی نمائش کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے قائداعظم ایک آئیڈیل تھے۔آج عمران خان شہروں شہروں لنگر خانے کھول رہے ہیں۔ قیام گاہیں قائم کر رہے ہیں جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ رہائش بھی میسر ہے۔ جو ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے ان کیلئے گھروں تک روٹی پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ ایک بڑی فیاضی اور بے وسیلہ لوگوں کی دستگیری ہے مگر اصل میں آپ کی یہ نیک نیتی سے کی گئی کاوش ہوٹلنگ اور سیاحت انڈسٹری پر بھیانک اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ لوگ سہل پسند ہو جائیں گے ۔ محنت سے جی چرانے لگیں گے۔ ہوٹلنگ اور سیاحت باہم مربوط ہیں۔ آج بیروزگاری کا خاتمہ کریں ان لوگوں کو کھانے کیلئے مرغن غذائیں انواع و اقسام کے کھانے کے بجائے ان کو روزگار دیں ، دوسرے لفظوں میں ان کو کھانے کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنے کا کانٹا لیکر دیں جس سے مچھلی پکڑیں او رکھائیں۔ قارئین!مجھے محترم عمران خان کی نیت پر کوئی شک نہیں مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان جو 35ہزار ارب روپوں کے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور ہمارا سارا زرمبادلہ اور ایکسپورٹ سے حاصل ہونیوالا سرمایہ تقریباً قرضوںکی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس پچھلے 72 سالوں میں کبھی بھی بجٹ سرپلس نہیں ہوا اور ہم آئی ایم ایف کے اس حد تک مقروض ہیں کہ وہ ہمیں گرے لسٹ اور کبھی بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ غرضیکہ قرض دینے والے براہمن کی طرح قرض کی تلوار ہمیشہ ہم پر لٹکتی رہتی ہے۔اور ایسے حالات میں بجائے اس کے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کی پالیسیاں بنائی جائیں اور ملک میں کروڑوں بے روزگار نوجوانوں کو مستقل بنیادوں پر روزگارکی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے چھٹے بڑے ملک میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کا جال بچھایا جائے، جن کی پاکستان میں انتہائی کم مقدار ہے ۔پاکستان میں گنتی کی چند یونیورسٹیز ابتر حالت میں موجود ہیں جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں جن سے ہمارا روایتی مقابلہ ہے، دس ہزار سے زائد یونیورسٹیاں موجود ہیں۔یہی وجہ ہے کہ بھارت آج پوری دنیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے شعبے میں مین پاور سپلائی کر رہا ہے۔ فرض کریں کینیڈا کے اعدادوشمار کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں پانچ لاکھ بھارتی طالب علم حصول علم کیلئے کینیڈا میں آئے جو آج کینیڈا کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔جبکہ ان پچھلے پانچ سالوں میں پاکستانی طالب علموں کی کینیڈا میں سکونت اختیار کرنے کی تعداد پانچ سو سے بھی کم ہے۔ اسی طرح مغلیہ انداز میں قیام گاہیں اور سرائیں کھولنے کا منصوبہ حکومت نے شروع کر رکھا ہے۔ جس سے نہ صرف ہوٹل اور کنسٹرکشن کے شعبوں میں مایوسی پھیلے گی بلکہ اس طرح ہم بے روزگاری کو ترغیب اور رواج دے رہے ہیں۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے پاس وافر مقدار میں وسائل موجود ہیں تو حکومت ملک کے اندر جدید ہسپتال اور میڈیکل سائنس کے شعبوں میں ادارے کھولے۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ایک معمولی مرض کیلئے بھی ہمارے زعما ،سیاستدان، بیوروکریٹس اور ایلیٹ کلاس ملک سے باہر علاج کو محض اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ پاکستان میں صحت کی بنیادی سہولیات کافقدان ہے۔