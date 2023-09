ویڈیو: ایلون مسک اپنے بیٹے ایکس کے ساتھ اردوان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے

نیویارک: ایلون مسک اپنے بیٹے ایکس کے ساتھ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے، اردوان نے مسک کے صاحب زادے کے ساتھ کھیلنے کی بھی کوشش کی۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جب رجب طیب اردوان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے نیویارک کے دورے پر گئے تو ایلون مسک اور ان کے بیٹے ایکس نے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس دوران ان میں دل چسپ گفتگو ہوئی۔

جب دونوں شخصیات ترکی میں ٹیسلا کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے تو چھوٹا X اردوان کے تحفے سے متاثر ہوتا نظر نہیں آیا۔

Erdogan: Where is your wife?



Elon Musk: Oh she, she is in San Francisco. We are separated now. That’s why I take care of my son



