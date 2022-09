اہم تعیناتی پر شہباز شریف کی مجرم بھائی سے ملاقات، آئین سے انحراف ہے:شیریں مزاری

رہنما تحریک انصاف شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ریاست کی سطح پرایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے. شہباز شریف لندن میں مقیم اپنے سزا یافتہ اشتہاری بھائی کو ملنے پہنچے ہیں۔

انہوں نے لکھا کہ بطور وزیر اعظم شہباز شریف آفیشل سیکرٹ کے پابند ہیں. عدالتی سزا یافتہ شخص کیسے ایسی اہم ریاستی تعیناتی کرسکتا ہے؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ قانون سے انحراف ہے۔ساتھ ہی شیریں مزاری نے خرم دستگیر کے بیان کا اسکرین شاٹ بھی شئیر کیا اور کہا کہ یہ ثبوت ہے کہ لندن میں سزا یافتہ شخص بیٹھا پاکستان کے اہم فیصلے کر رہا ہے۔

There u go if any proof needed that a convict sitting in London will make this imp decision. For that he wld be given confidential info in violation of Official Secrets Act. @OfficialDGISPR any reaction to this very political statement itself a violation of Official Secrets Act? pic.twitter.com/9yLRzzyCbf