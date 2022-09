برطانوی ملکہ کی میراث دنیا کی تاریخ میں زندہ رہے گی:امریکی صدر

لندن: امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ برطانیہ کی آنجہانی ملکہ الزبتھ دوم کی میراث دنیا کی تاریخ میں زندہ رہے گی جبکہ ہم نے پہلی بار ملکہ سے ملاقات 80 کی دہائی میں کی تھی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ آج میں اور خاتونِ اوّل جل بائیڈن نے آنجہانی برطانوی ملکہ البزتھ دوم کیلئے آفیشل تعزیتی کتاب پر دستخط کیے۔

Today Jill and I signed the Official Condolence Book for Her Majesty Queen Elizabeth II.

We first met the Queen in 1982, and will always remember her kindness and hospitality. Her legacy will loom large in the pages of British history, and in the story of our world. pic.twitter.com/6aZzUAMDAU