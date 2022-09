آخری یاد، شاہی خاندان نے ملکہ الزبتھ کی نئی تصویر جاری

شاہی خاندان کی جانب سے ملکہ الزبتھ کی نئی تصویر جاری کی گئی ہے۔

سرکاری تدفین سے قبل شاہی خاندان کے آفیشل اکاونٹ سے ملکہ کی مسکراتی تصویر پوسٹ کی گئی ہے، جس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تصویر ملکہ کی پلاٹینم جوبلی کے موقع پر لی گئی تھی۔ساتھ ہی یہ پیغام بھی درج ہے کہ آج لاکھوں لوگ ملکہ کی شاندار زندگی کو یادگار بنانے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.

The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.

Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw