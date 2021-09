شنیرا اکرم نے پاکستان کو دنیا کا محفوظ ترین مقام قرار دیا

لاہور :سماجی کارکن اور کرکٹ لیجنڈ وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے پاکستان کو دنیا بھر میں محفوظ ترین مقام قرار دیا ہے۔

شنیرا اکرم کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے سیکورٹی خدشات کے بہانے پاکستان کا دورہ ختم کر دیا ہے۔نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے میچ شروع ہونے سے چند منٹ قبل دورہ منسوخ کرنے اعلان کیا جس سے دنیا بھر میں بحث چھڑ گئی کہ کیا واقعی سیکورٹی خدشات ہیں یا صرف ایک بہانہ ہے۔

There is no place in the world I feel more safe than in Pakistan ????????