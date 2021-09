’’اسلام آباد میں ’’ بابِ جعفر طیّارؓ ! ‘‘ 

شیئر کریں:

معزز قارئین ! یوں توبھارت کے وزیراعظم شری دامودرداس نریندر مودی ، اپنی وزارتِ عظمیٰ کے پہلے دَور 26 مئی 2014ء ہی سے ، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آباد مسلمانوں سے چھیڑ خانی کرتے رہے ہیں لیکن 14 ستمبر 2021ء کو اُنہوں نے علی گڑھ میں مسلمانوں کی قدیم ’’ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ‘‘ کے قریب بننے والی ’’ مہندر پرتاپ سنگھ یونیورسٹی ‘‘ کا سنگِ بنیاد رکھ کر ’’ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ‘‘ سے بھی ’’ مُنہ ماری ‘‘ کا ثبوت دے دِیا ہے ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ’’ یکم دسمبر 1886ء کو بھارتی ریاست اُتر پردیش میں پیدا ہونے والا راجا مہندر پرتاپ سنگھ ’’ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ‘‘ ہی سے فارغ اُلتحصیل ہُوا تھااور وہ 29اپریل 1979ء کو آنجہانی ہوگیا تھا۔

’’ علی گڑھ کا نام ! ‘‘

یاد رہے کہ ’’ مسلمانوں کے عظیم مصلح ، راہنما ، دو قومی نظریۂ کے علمبردار سر سیّد احمد خانؒ نے 1875ء میں علی گڑھ میں ’’ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج ‘‘ کی داغ بیل ڈالی تھی جسے 1920ء میں ’’ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی‘‘ کا درجہ حاصل ہُوا تھا۔ہندی زبان کے لفظ ’’ گڑھ‘‘ (گڈھ ) کے معنی ہیں ۔’’ خندق ، حصار یا قلعہ عام طور پر قلعہ ؔہی استعمال ہوتا ہے ۔ ’’علی گڑھ‘‘ کا نام کس بڑی شخصیت کے نام پر رکھا گیا تھا؟ "Wikipedia" سے پتہ نہیں چل رہا لیکن سرسیّد احمد خانؒ کے والد صاحب میر تقی ؒ ایک نقشبندی بزرگ شاہ غلام علی صاحبؒ کے مُرید تھے ۔ ممکن ہے اُنکے نام سے ’’ علی گڑھ ‘‘ مشہو ہُوا ہو؟

’’ جنابِ مجید نظامیؒ کی چھڑی ! ‘‘

معزز قارئین !26 مئی 2014ء دہلی میں شری نریندر مودی کی وزارتِ عظمیٰ کی حلف برداری کا دِن تھا ۔ وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کو بھی مدّعو کِیا گیا تھا تو 20مئی کو ’’ ایوانِ کارکنانِ تحریک پاکستان ‘‘ لاہور میں اپنے صدارتی خطاب میں ’’ مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جنابِ مجید نظامیؒ نے اپنے ہاتھ میں ’’ چھڑی‘‘ لہراتے ہُوئے کہا تھا کہ ’’ مَیں نے یہ چھڑیؔ بھارت کو سیدھا کرنے کیلئے اُٹھائی ہے!‘‘۔ اِس پر 24 مئی کے روزنامہ ’’ نوائے وقت‘‘ میں میرے کالم کا عنوان تھا ’’ دعوت نامہ ۔۔ عداوت نامہ ؟‘‘۔مَیں نے یہ شعر بھی لکھا تھا کہ… ؎

’’ مُدّت سے آرزو ہے کہ سیدھا کرے کوئی ؟‘‘

’’مسٹر گاندھیؔ اور مسٹر مودی!ؔ‘‘

28 مئی 2014ء کے کالم میں مَیں نے ہندوئوں کی متعصب جماعت ’’ انڈین نیشنل کانگریس‘‘ کے باپو مسٹر موہن لعل کرم چند گاندھی اور ’’بھارتیہ جنتا پارٹی‘‘ کے مسٹر نریندر مودی میں کچھ مماثلت بھی بیان کی تھی ۔ مَیں نے لکھا تھا کہ ’’ اولاد پیدا کرنے کے بعد آخری عُمر میں مسٹر گاندھی ’’ سنیاسی ‘‘ ( تارک ِ دنیا ، جوگی، زاہد ، عابد) ہوگئے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ’’ اب میرے اور میری پتنی ( بیوی ) کستورا بائی کے تعلقات ’’ بھائی/ بہن‘‘ کے سے ہیں !‘‘۔ معزز قارئین ! شری نریندر مودی نے جب پہلی بار وزارتِ عظمیٰ کا حلف اُٹھایا تو پتہ چلا کہ ’’ اُنکے تعلقات اپنی پتنی (شریمتی ، یشودھا بین ) کیساتھ بالکل ہی نہیں ہیں ! ‘‘۔مودی جی نے اُنہیں کبھی بھی "The First Lady of India" کا درجہ نہیں دِیا۔

’’حضرت جعفر طیّار ؓ ! ‘‘

5 ھجری میں ہجرت حبشہ کے وقت مسلمان کمزور تھے ، جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت علی مرتضیٰؓ کے بھائی حضرت جعفر طیّار ؓ نے ’’ پیغمبر ِ انقلاب‘‘ صلی اللہ علیہ و آلہ وَسلم کے سفیر کی حیثیت سے سورہ ٔ مریم کی آیات کی تلاوت کر کے بادشاہ نجاشی سے مسلمانوں کو بھی ’’ اہلِ کتاب ‘‘ تسلیم کروا کے اُن کیلئے امان حاصل کرلی تھی ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کرلِیا تھا ! ‘‘ ۔

’’ سرسیّد احمد خان ؒ! ‘‘

’’ ایسٹ انڈیا کمپنی ‘‘ کے دَور میں ہندوستان کے شمالی مغربی صوبہ کے لیفٹیننٹ گورنر "William Muir" نے "The Life of Mohammad" کے عنوان سے قابلِ اعتراض کتاب لکھی تو اُس کے جواب میں سرسیّد احمد خانؒ ’’ خطبات احمدیہ ‘‘ تصنیف کی جس پر انگریزوں کا ذہن کچھ تبدیل ہُوا۔ سرسیّد احمد خانؒ کی کتاب ’’اسبابِ بغاوتِ ہند‘‘ سے بھی انگریزوں کے دِلوں میں مسلمانوں کے لئے نرم گوشہ قائم ہُوا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ’’ اہلِ اسلام سرسیّد احمد خانؒ کو، حضرت جعفر بھی طیّار ؓ کا مُقلد سمجھتے ہیں ! ‘‘۔

’’دہلی کی چانکیہ پوری ! ‘‘

معزز قارئین ! مجھے دو بار نئی دہلی جانے کا اِتفاق ہُوا ، مَیں نے ایک بار جولائی 2001ء میں ’’ آگرہ سربراہی کانفرنس‘‘ میں صدر جنرل پرویز مشرف کی میڈیا ٹیم کے رُکن کی حیثیت سے اور دوسری بار جون 2004ء میں جب مَیں اپنے جدّی پشتی پیر و مُرشد خواجہ غریب نواز نائب رسولؐ فی الہند حضرت مُعین اُلدّین چشتی اجمیریؒ کی بارگاہ میں حاضری کیلئے گیا۔دِلّی میں مختلف ملکوں کے "Diplomatic Enclave" کو ’’ چانکیہ پوری ‘‘ کہا جاتا ہے ۔ چانکیہؔ (وِشنو گُپتا ) بھارت کے حکمران چندر گپت موریا کا اتالیق ، فلاسفرماہر امورِ سیاست و معیشت تھا۔ امورِ سیاست پر اُس کی تصنیف ’’ ارتھ شاستر‘‘ میں حکمرانوں کو حکمرانی کے اصول بتائے گئے ہیں جن میں ’’ وعدہ فراموشی اور مکر و فریب ‘‘ کا سبق بھی دِیا گیا ہے ۔

’’اسلام آباد میں ’’ بابِ جعفر طیّارؓ ! ‘‘

3 دسمبر 2015ء کو ’’ نوائے وقت ‘‘ میں میرے کالم کا عنوان تھا ۔ ’’ اسلام آباد میں ’’ بابِ جعفر طیّارؓ!‘‘ ۔ مَیں نے لکھا تھا کہ ’’ کیوں نہ اسلام آباد کے ’’ لارڈ میئر ‘‘ (مجھے اُن کا نام یاد نہیں آ رہا ) اسلام آباد کے "Diplomatic Enclave" کا نام ’’ بابِ جعفر طیّارؓ ‘‘ رکھ دیں ۔ معزز قارئین ! 4 مارچ 2016ء سے (آج تک ) پیر عادل شاہ گیلانی اسلام آباد کے ’’ لارڈ میئر‘‘ ہیں۔ کیوں نہ گیلانی صاحب آلِ رسول ؐ ہونے کا حق ادا کردیں؟ اسلام آباد میں جنابِ مجید نظامیؒ کے مُرید ِ خاص ’’ پاکستان کلچرل فورم‘‘ کے چیئرمین ظفر بختاوری نے اسلام آباد میں"Local Bodies" کے نظام کے قیام اور بہتری کیلئے بہت جدوجہد کی ہے اور بابِ جعفر طیّار ؓاسلام آباد کی بھی ،وہ بھی یقیناً ثواب کے مستحق ہیں ۔ مودی کا کیا ہے ؟ ، وہ کوئی چھیڑخانی یا مُنہ ماری کرے ، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ۔