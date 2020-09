نمل نے عدنان رشید شیخ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کردی

شیئر کریں:

اسلام آباد (اے پی پی ) نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز اسلام آباد (نمل ) نے فیکلٹی آف انگلش کے پی ایچ ڈی سکالر عدنان رشید شیخ کوان کے تحقیقی مقالے پر ڈاکٹر آف فلاسفی (پی ایچ ڈی) کی ڈگری ایوارڈ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ عدنان رشید شیخ نے اپنے تحقیقی مقالے Discursive Construction of Masculline Identity in Post 9/11 Blockbuster Film Discourse: An Analytical Study"" کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا جس کے بعد یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔