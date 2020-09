نیشنل سیکورٹی پر ایک نظر !

شیئر کریں:

ستمبر کا مہینہ جہاں ہمیں شہیدوں اور غازیوں کی یاد دلاتا ہے وہاں ہمیں اس بات سے بھی خبردار رکھتا ہے کہ ہم نے قرانی احکامات کے تحت اپنے "گھوڑے " یعنی ہتھیار بھی تیار رکھنے ہیں!۔۔۔ جناب لیفٹینٹ جنرل (ریٹائرڈ) سینٹر عبدلقیوم نے ملک کے لوکل "نیوز" میڈیا میں ملک کی سیکورٹی پر ایک خوبصورت مضمون تحریر کیا ہے ا ن کے نقطہ نظر کے مطابق سرد اور گرم جنگ کے دوران سیکورٹی کی صورت حال ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی غیر ملکی طاقت آپکی سرحدوں پر کسی قسم کی محاز آرائی نہ کر سکے ۔ جنگ کی صورت میں تو ملکی سرحدوں پر گولہ باری بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جب بظاہر جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو اندر ہی اندر جنگ سے برسر کار ممالک ایک دوسرے کے خلاف پیچ و تاب کھا رہے ہوتے ہیں اس قسم کی صورتحال کو اکثر ماہرین سرد جنگ سے تعبیر کرتے ہیں انھوں نے بھی اس موضوع پر اظہار رائے کرتے ہوئے بتایا کہ مشہور امریکی مصنف واٹر لپ مین (1889-1974) نے کولڈ واٹر یا سرد جنگ کے اس نظر یے کو متعارف کروایا تھا اور نیشنل سیکورٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا اگر کہ کوئی ملک جنگ جیسی صورتحال سے بچنے کے لئے اپنے مروجہ جنگی وسائل کو قربان کئے بغیر اپنے ملک کی حفاظت کر سکتا ہے اور اگر غلط یا صحیح طریقے سے اُس پر جنگ مسلط کر دی جائے اور وہ اس کا پوری طاقت سے جواب دینے کے قابل ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ دونوں صورتوں میں اُس کا سیکورٹی کا نظام ایکٹو اور فعال ہے ۔ یاد ر ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لپ مین اس بورڈ آف انکوائری کا ممبر تھا جو امریکی صدر وڈراس ولسن کے احکامات کے تحت قائم کیا گیا تھا۔

نیشنل سیکورٹی ایک بڑا اور وسیع تر موضوع ہے۔۔۔ صرف جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کو نیشنل سیکورٹی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔۔۔۔ اندرونی یا بیرونی تقاضوں کے مطابق ہر ملک کی سیکورٹی کے اپنے اپنے پیمانے اور زاویے ہیں ۔آپکو اپنی فورسز کو سرحدوں پر ہر وقت گرم اور ہاٹ لائن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپکو اپنی سیاسی آزادی کے ساتھ اپنی خود مختاری یا Sovergenity کی بھی باوقار انداز سے اس طرح حفاظت کرنی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی طاقت آپکی سرحدوں کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھ سکے۔۔۔ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس ایک درمیانہ اور مناسب قسم کا سیٹ اپ موجود تھالیکن اسلحہ کی تمام سولہ فیکٹریاں صرف انڈیا میں تھی اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ڈیفینس پروڈیکشن زیرو تھی جب1971میں مشرقی پاکستان پر انڈیا نے قبضہ کر لیا اور1974میں انڈیا نے اچانک بم کا دھماکہ کیا توسول اور ملٹری رولرزنہ صر ف ایک پییج پر تھے بلکہ ہر لحاظ سے ملکی سرحدوں کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوں ،ضیاء الحق ہوں، اسحاق خان ہوں یا محمد نواز شریف سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پاکستان کو ایٹمی طاقت سے بہرہ ور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب سب سے اہم فیصلے کا وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حصے میں آیا تو نواز شریف کو" "Now or Never اب یا کبھی نہیں" کے نظریے کے تحت ملک کو ایٹمی طاقت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اگر نواز شریف اُس وقت دنیا بھر اور خصوصاََ امریکی پریشر کے آگے جھک جاتے تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا ! اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پاکستان کا ڈیفنس مکمل ہے اور1965کی طرح لاہور یا سیالکوٹ کی طرح دشمن آگے بڑھنے کی جراٗت نہیں کر سکتا ۔۔۔

جہاں تک ملک میں دیگر سیکورٹی کے معاملات کا تعلق ہے اس میں اکنامکس سیکورٹی اور انرجی سیکورٹی کے علاوہ غذائی سیکورٹی ، واٹر سیکورٹی ، سائبر سیکورٹی اور سب سے اہم بات ہر وقت بگڑتی ہو ئی موسمیاتی تبدیلوں کے ساتھ سیلاب اور قدرتی آفتوںکے سامنے عدم تحفظ یا Insecurityکا احساس ہے ۔۔۔ اس میںکوئی شک نہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی دیگر اندرونی سیکورٹی کے بہت سے مسائل تھے خود جنرل پرویز مشرف پر بھی کئی حملے کئے گئے تھے۔۔۔ 2008سے2013تک پیپلز پارٹی نے سوات آپریشن کامیابی سے مکمل کیا جب 2013میں مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا تو ملک کو کئی قسم کے چیلنجز ز کا سامنا تھاکراچی میں ٹارگٹ کلنگز، آئے دن بم بلاسٹ، مسلح فورسز کی گاڑیوں کے قافلے پر خود کش حملوں کے علاوہ مسجدوں اور دیگر عبادت گاہوں پر حملے روزانہ کا معمول تھاملک کے اندر سرمایہ لاناتو دور کی بات ہے ملک سے باہر سرمایہ کار پاکستان میں داخل ہونے کا بھی کو تیار نہیں تھے حالات اس قدر خراب تھے کہ فوج کی معمول کی 23مارچ کی سالانہ پریڈ بھی کینسل کرنی پڑی۔۔۔۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر نواز شریف نے 4اور5ستمبر2013کو کراچی میں کیبنٹ میٹنگ بلوائی معلوم ہوا کہ 13ہزار کے قریب کراچی میں لوگ ٹارکٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ 37ہزار کے قریب زخمی ہو چکے ہیں نواز شریف نے ایپکس کمیٹی کی کئی میٹنگز کراچی میں اٹینڈ کیں جس میں پیپلز پارٹی ، گورنر،کور کمانڈر، پولیس چیف، ڈی جی رینجرز، انٹیلی جنس اور وزار ت داخلہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور انہی کوششوں کے نتیجے میں کراچی میں امن واپس آگیا، خیبر پختون خواہ میں ایپکس میٹنگ کے دوران معلوم ہوا کہ 2008سے2013تک 350ڈرونز حملوں کے تحت 2500کے قریب قبائلی علاقوںمیں بیگناہ لوگوں کا مار دیا گیاتھا لیکن پہلے سال کے دوران ہی مسلم لیگ نے شمالی وزیر ستان میں اور بعد میں خیبر ایجنسی میں" ضرب عضب" شروع کیا اور جنرل راحیل شریف کے ذریعے دہشت گردی کی کمر توڑ کر رکھ دی ۔ پشاور میںآرمی پبلک سکول پر حملہ کے بعد سیاسی پارٹیوں کی آل پاکستان کانفرنس طلب کی گئی اور نیشنل ایکشن پلان کے زریعے ٹیررازم کا قلعہ قمع کیا گیا اس کے بعد فروری2017میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی سرپرستی میں آپریشن "ردّالفساد " شروع کیا گیا۔۔۔ پاکستان ائر فورس نے دہشت گردی کے اڈوں کو تباہ و برباد کیا اور نیوی نے 1100کلومیٹر لمبی سمندری حدود کی حفاظت کی اور ایک معجزاتی اور ڈرامائی صورت حال کے تحت حالات بہتری کی طرف گامزن ہو گئے اور خود کش حملے، بم بلاسٹ وغیر ہ ماضی کی کہانی بن گئے اور خراب سیکورٹی کی صورتحال بہترین سیکورٹی میں بدل گئی ۔۔۔ یہ سب کچھ قوم کی قربانیوں اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے تحت اس طرح ہوا کہ کچھ غیر ممالک کے لئے یہ ایک حیران کن صورتحال تھی ۔ فرانس کے صدر جو ایک یورپی کانفرنس میں موجود تھے اور جو خود بھی دہشت گردی کے مسلئے سے درچار تھے وزیر اعظم نواز شریف سے پوچھا کہ آپ نے اس صورت حال پر کیسے قابو پایا اور یہ کہ پاکستان فرانس کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اگر نیشنل سیکورٹی کی طرح بجلی اور گیس کی شار ٹیج کو بھی نیشنل سیکورٹی سے جوڑا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی شار ٹیج کو مختصر عرصہ کے دوران حل کرنا بھی مسلم لیگ کی حکومت کا ایک اہم کارنامہ تھا کیونہ کہ 20،20گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نجات حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انرجی پلانٹ کے منصوبے بھی بجلی کی تیزی سے مکمل کئے گئے ایل این جی گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے شاہد خاقان عباسی نے قطر سے گیس درآمد کر کے پیٹرول پمپوں پر سی این جی کی لمبی لمبی لائیں ختم ہو گئیںاس وقت کے فنانس منسٹر نے معیشت کو ٹریک پر لانے کے لئے اور سیکورٹی کو اولیت دیتے ہوئے انٹر ٹیررازم کے لئے اہم قدم اٹھائے۔۔۔ سی پیک کا چین کے ساتھ معاہدے کی حیثیت یقینی طور پر ایک "ماسٹر سٹروک "کی سی تھی کیونکہ چین کے صدر نے CPECکو پاکستان کیلئے ایک ذاتی گفٹ قراد دیا تھا جو پاکستان کے لئے ایک گیم چینجر ثابت ہوا کیونکہ اس نے انوسٹرز کو نہ صرف اعتماد دیا بلکہ اس کے ذریعے پاکستان کا وقار دنیا میں بہت بلند ہوا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جی ڈی پی5.8%تک اوپر چلی گئی اور معیشت کاحجم 208بلین ڈالر سے 315بلین ڈالر تک چلا گیا اور ریوینیو کی کلیکشن1900سے3850بلین تک بڑھ گئی اور انفلیشن کا سائز4%سے کم ہو گیاجب کہ موجود ہ حکومت میں انفلیشن 12%ہے۔ اسی طرح ترقیاتی بجٹ 1.1ٹریلن تک بڑھ گیا اور ان اقدامات سے نہ صرف قومی مورال بڑھا بلکہ اس نے نیشنل سیکورٹی کو مزید مضبوط کر دیا ۔

اگرچہ مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت سے جس نے ملک کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کئے تھے کی کارکردگی کی بنا پر اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن گزشتہ حکومت نے12000میگا واٹ بجلی میں اضافہ کیا ترقیاتی پروگراموں کے ساتھ جی ڈی پی کی گروتھ میں اضافہ اور انفلیشن میں کمی کی جس سے عوامی زندگی میں بہتری آئی۔