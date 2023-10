نگران وزیرِ اعظم کی آج بیجنگ میں اہم ملاقات

شیئر کریں:

نگران وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ سے چیئرمین مِن میٹلز (Minmetals) وینگ ژولیانگ (Weng Zuliang) اور چیئرمین MCC (Metallurgical Corporation of China) چِن جیانوانگ (Chen Jianuang) کی آج بیجنگ میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں پاکستان میں کان کنی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ملاقات میں دونوں کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. وزیرِ اعظم نے شرکاء کو حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں کے بارے آگاہ کیا. وزیرِ اعظم نے شرکاء کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بارے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ حکومت whole of the) government) اپروچ کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے اقدامات اٹھا رہی ہے.