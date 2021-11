آ پی ارآئی نے فیڈ گورنمنٹ میں ملازمین کی تقسیم اور کام کرنے کی طاقت کے  اعدادوشمار جاری کر دیے

شیئر کریں:

آ پی ارآئی نے فیڈ گورنمنٹ میں ملازمین کی تقسیم اور کام کرنے کی طاقت کے اعدادوشمار جاری کر دیے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے جاری کردہ اعدادوشمار کے مطابق2020 میں وفاقی حکومت کے پاس کل 565,082 ملازمین تھے، جن میں سے 3.66% نشستیں خالی رہیں اور خواتین اور غیر مسلموں کا فیصد حصہ بالترتیب 5% اور 3.32% رہا۔

اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے اعدادوشمار کے مطابق فیڈ گورنمنٹ میں ملازمین کی تقسیم اور کام کرنے کی طاقت میں کمی ہو ئی ہے۔ جس کے اعدادوشمار درج ذیل ہیں:

In 2020, the fed govt had a total strength of 565,082 employees, out of which 3.66% seats remained vacant & % share of female & non-muslims stood at 5% & 3.32%, respectively.