وزیراعظم کی سکھ برادری کو گورونانک کے جنم دن پر مبارکباد

سکھ یاتریوں کوسہولیات فراہم کرتی رہے گی،وزیراعظم عمران خان

وزیراعظم عمران خان نے بابا گورونانک کے جنم دن پر سکھ برادری کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ سکھ برادری کو مذہبی رسومات کے لیے سہولیات فراہم کرتے رہیں گے۔ٹوئٹرپرپیغام میں وزیراعظم عمران خان نے سکھ برادری کوبابا گورونانک کے552ویں جنم دن کی مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ اس مبارک موقع پردنیا بھرسے اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لئے پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کوخوش آمدید کہتے ہیں۔وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میری حکومت سکھ برادری کوان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لئے سہولیات فراہم کرتی رہے گی۔

Wishing 552nd Guru Nanak Dev Ji Jayanti to all Sikhs around the world. On this auspicious occasion, we welcome thousands of Sikhs to visit their religious sites in Pakistan. I reiterate my govt’s commitment to continue facilitating them to perform their religious rituals.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 19, 2021