 موٹر وے ایم فائیو پر   GO  ریٹیل آئوٹ لیٹس کا افتتاح

لاہور(کامرس ڈیسک) پاکستان کی سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی GO نے حال ہی میں 750ویں رٹیل آئوٹ لیٹ کا سنگ میل حاصل کیا ہے۔ GOپاکستان نے موٹروے M5 اعظم پور کے شمالی اور جنوبی قیام و طعام گاہوں پر دو مزید ریٹیل آئوٹ لیٹس کا افتتاح کر دیا ہے۔ ریٹیل آئوٹ لیٹس مکمل طور پر فعال ہیں اور مسافراپنی گاڑیوں کیلئے ہائی اوکٹین، پٹرول اور ڈیزل حاصل کرسکتے ہیں۔ریٹیل آئوٹ لیٹس پرمسافرو ں کیلئے تمام ضروری سامان سے لیس مارٹ، جدید ترین ایگزیکٹو شاورز اور واش رومز کے علاوہ بیٹھنے کی جگہ، آرام گاہ بمعہ کیفے اور ریسٹورنٹ شامل ہیں۔ذیشان طیب، چیف آپریٹنگ آفیسر ، GO، عمار علی طلعت، چیف سٹریٹجی اینڈ بزنس ڈویلپمنٹ آفیسر، GO اور شوکت محمود گھمن، جنرل منیجر، کارپوریٹ کوآرڈینشن،GO نے ملتان سکھر موٹر وے پر اعظم پور ریسٹ ایریا میں دونوں ریٹیل آئوٹ لیٹس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ عمار علی طلعت نے اس موقع پر اعلان کیا کہ GO پاکستان بہت جلد قطب الدین ریسٹ ایریا میں مزید دو ریٹیل آئوٹ لیٹس کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔