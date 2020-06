پلازمہ کی نیشنل رہنمائی

شیئر کریں:

خون کے مائع حصہ کو پلازمہ کہتے ہیں اورکورونا سے صحت یاب شخص کے پلازمہ کو کونویلیسینٹ پلازمہ کہتے ہیں۔کورونا ایک لا علاج مرض ہے۔کونویلیسینٹ پلازمہ کا کویڈ-19 کو دیا جا نا ایک تجرباتی طریقہ علاج ہے۔بہت سے ممالک مثلاً چین، امریکہ میں اسکو Covid-19 کے مر یضوں کے لیے استعمال کیا گیا۔اب پاکستان میں بھی حکومتی اجازت سے اسکو کورونا کے مریضوں میں تجرباتی طور پر استعمال کیا جا رہاہے۔یہ Passive Immunotherapy کہلاتی ہے۔اور اسکو SARS,MERS اور H1N2 ،2005 کے وبا میں کامیابی سے استعمال کیا گیا۔ FDA نے موجودہ وبا کی صورتحال کی وجہ سے کونویلیسینٹ پلازمہ کو بطور Investigational New Drug اپنی لسٹ میں شامل کیا ہے۔مخصوص ادارے حکومتی اجازت سے اس طریقہ علاج کو بطور Clinical Trial سرانجام دے سکتے ہیں اور وہ مر یض جو انکلینکل ٹرائلز میں رجسٹر ہوگے۔وہ ان ماہرین کے زیر نگرانی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔ہر وہ شخص جو خون کا عطیہ کر سکتا ہوں اور کرونا کے مرض سے نجات پا چکا ہے۔اور گزشتہ 14دنوں سے اس کو بیماری کی کوئی علامت نہیں ہے۔وہ رضا کارانہ بغیر کسی معاوضے کے اپنا پلازمہ عطیہ کر سکتا ہے۔Donor Consent form پر کونویلیسینٹ پلازمہ عطیہ کرنے والے کے دستخط ضروری ہیں۔ کونویلیسینٹ پلازمہ کے عطیہ مراکز وہ بلڈ بینک ہیں جو حکومتی اداروں سے لائسنس یافتہ ہو اور باقاعدہ انکو کونویلیسینٹ پلازمہ عطیہ جمع کرنے کی حکومتی تحریری اجازت نامہ حاصل ہو ساتھ ساتھ کونویلیسینٹ پلازمہ کے عطیہ کے وہ تمام ٹیسٹ کیئے جاتے ہیں۔ جو بلڈ ڈونیشن میں کیئے جاتے ہیں مثلاً HIV، HbsAg، AntiHCV، syphilis اور Malaria اس کے علاوہ Neutralizing Antibodies Titration test , Antibodies IgG۔پلازمہ عطیہ لینے سے پہلے امیون گلوبولن جی کی موجودگی کو معلوم کیا جاتا ہے جواس بات کو ظاہر کرتاہے کہ اس پلازمہ کا عطیہ مریض کو صحت سے مالا مال کر سکتا ہے۔کونویلیسینٹ پلازمہ کی مقدار کی ترتیب اس طرح سے ہے

ہر دفعہ 400 ---600 ml ہرہفتے۔سنگل ڈونر سے ہول بلڈ 500 ml اور اس سنگل ڈونر سے 270---200 ml پلازمہ لیا جا سکتا ہے مگر پھر دوبارہ ڈونیشن 3 ماہ کے بعد ہوگی۔ کونویلیسینٹ پلازمہ کی اسٹوریج کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ عطیہ کے بعد اسے 8 گھنٹے کے اندر اندر منفی 30 ڈگری پر منجمد کرنا پڑتا ہے۔مریض کی رضامندی اور دستخط اور پی سی آ ر کی مثبت رپورٹ کے بعد جن مریضوں کو کونویلیسینٹ پلازمہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔Respiratory rate,more than or equal to 30/minutes.

Less than or equal to 93 % Oxygen saturation.

Lungs are involve More than 30%

کونویلیسینٹ پلازمہ کے عطیہ کے بعد مریض میں یہ سائڈ افیکٹس سامنے آسکتے ہیں۔بخار،الرجی،پلازمہ اور لوڈ۔خون کا شدید ری ایکشن اور خون کے ذریعے لگنے والی بیماریاں۔