1 عدلیہ کی افسوسناک کردار کشی

2اکتوبر 2002ء سے قبل انتخابات کرانے کا فیصلہ 12مئی2000ء کو آیا۔ یہ فیصلہ اکیلے ارشاد حسن خان کا نہیں تھا، بلکہ سپر یم کورٹ کے تمام ججوں کا متفقہ فیصلہ تھا۔

سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری کا طریقہ، سنیارٹی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا۔آئین کے آرٹیکل 177کے تحت ضروری نہیں کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری ہمیشہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں سے کی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی رائے سے ان کی اہلیت کے تحت ہائی کورٹ میں پندرہ سالہ تجربے کے حامل کسی بھی وکیل کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا جاسکتا ہے۔ اس کی متعدد نظیریںموجود ہیں۔ چیف جسٹس کی رائے SUBJECTIVEہونے کے ناتے عدالتی جائزے سے مبرا ہے۔ اعلیٰ عدالت کے جج کی حیثیت سے سپریم کورٹ کے جج کی تقرری ایک نئی تقرری ہے نہ کہ پروموشن یا سنیارٹی اور یہ بھی واضح رہے کہ ماضی میںعدلیہ میں متوقع خالی اسامیوں پر پیشگی تقرریاں کی جاتی رہی ہیں ۔ اس حوالے سے درجن بھر جج صاحبان کے نام لئے جاسکتے ہیں۔

یہ بات مسلمہ ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کرنے کے لئے مذکورہ بالا کنونشن (ججز کیس )جس کا حوالہ حامد خان نے دیتے ہوئے کہا کہ یہ اصول ، آئینی کنونشن کے طور پر تسلیم ہو ا ہے۔ لیکن اعلیٰ عدالت کے جج کی حیثیت سے سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کے متعلق کوئی سنیارٹی اصول نہیں ہے۔ حامد خان کا موقف سپریم کورٹ کے متعلقہ فیصلوں کے برعکس ہے ۔ملاحظہ فرمائیے:

1۔اسد علی شاہ کیس (PLD 1998 SC 161)

2۔الجہاد ٹرسٹ کیس (PLD 1996 SC 324)

3۔سپریم کورٹ بار ایسو سی ایشن کیس ((PLD 2002 SC 939

حامد خان کا امتیازی سلوک بھی قابلِ ذکر ہے۔ ججز کیس کے فیصلے کے بعد بھی ایسی کئی تقرریاں ہوئیںجہاں سنیارٹی کو بنیاد نہیںبنایاگیا لیکن حامدخان نے نہ تو کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی دادرسی کے لئے سپریم کورٹ گئے۔ ایسے معاملا ت میں اُن کی Pic & Choose پالیسی اُن کے موقف کی نفی کرتی ہے ۔

یہ بھی غلط ہے ، کہ چونکہ اُ س وقت کے چیف جسٹس شیخ ریاض احمد سے میری رشتہ داری تھی جس کی بِناء اُنہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مقدمے کا فیصلہ اُس وقت کے لاء سیکر ٹری کو فائدہ پہنچانے کے لئے کیا، یہ الزام حقیقت کے برعکس ہے۔معزز جج صاحبان نے یہ فیصلہ صرف چیف جسٹس شیخ ریاض احمد کو خوش کرنے یا مصنف کو فائدہ پہنچانے کے لئے نہیںکیا تھا۔ اسی طرح ارشاد حسن خان کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے میں اُن جج صاحبان کی نہ کوئی ذاتی دلچسپی تھی اور نہ کوئی فائدہ ۔اسی طرح میری تقرری بحیثیت چیف الیکشن کمشنر صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 213کے تحت کی۔ میری اس تقرری میں اُس وقت کے وفاقی سیکرٹری قانون نہ کسی طرح سے مدد گا ر تھے اور نہ سہولت کار۔

میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حامد خان نے سپریم کورٹ بارایسوسی ایشن میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ اس مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ کا فُل بنچ کرے۔کافی بحث و مباحث کے بعد18مارچ 2002ء کو اُن کی یہ درخواست خارج کر دی گئی اور میرٹ پر مقدمے کی سماعت اگلے منگل26 مارچ 2002ء کو مقرر ہوئی ۔اس فیصلے کے خلاف حامد خان نے ریویوپٹیشن دائر نہیں کی۔بلکہ مذکورہ بالا فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے میرٹ پر بحث کی۔ سپریم کور ٹ نے 10 روز تک وکلاء کی بحث سُننے کے بعد مقدمہ خارج کرتے ہوئے قرار دیا کہ:

The Supreme Court held: '' the scope of the principles of seniority and legitimate expectancy in those cases [Al Jihad Trust and Asad Ali's] is restricted to the appointment of the Chief Justice of a High Court and the Chief Justice of Pakistan and these principles neither apply nor can be extended to the appointment of Judges of the Supreme Court.''

ترجمہ: الجہاد ٹرسٹ کیس اور اسد علی شاہ کیس میں سنیارٹی کے اصولوں اورجائز توقعات کے دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے یہ حکم صادر کیا گیا کہ سنیارٹی کا اصول فقط چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تقرری پر لاگو ہوتے ہیں ،نہ کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری پر ۔حامد خان نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فیصلے کے خلاف بھی کوئی ریویو پٹیشن نہیں کی ۔

رہا معاملہ ریفرنڈ م کا ،تو اس حوالے سے بھی حامد خان نے غلط بیانی اور سنگین الزام تراشی کی ہے ، میں 15جنوری 2002ء کو چیف الیکشن کمشنر تعینات ہوا۔جنرل پرویز مشرف نے ریفرنڈم کرانے کا معاملہ اپریل 2002ء میں بذریعہ چیف ایگزیکٹو آرڈر نمبر 21,2002(ریفرنڈم آرڈر2002ئ) کو کیا۔ جبکہ ریفرنڈم 30اپریل2002ء کو منعقد ہوا۔اس حوالے سے میری پریس کانفرنس بھی ریکارڈ پر ہے،میں نے ریفرنڈم کی بھر پور مخالفت کی تھی۔

میرے خلاف اس مہم میں حامد خان نے نہ صرف پرانی مخالفت کی بناء پر میری بلکہ نہائت ہی قابلِ قدر ججز کی بھی کردار کشی کی جس کا کوئی جواز نہیںتھا ۔اگر میںحامد خان کے خلاف ہوتا تو اُنہیں سینئر ایڈووکیٹ کیوں نامزد کرتا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے اُنہیں بار کی مختلف میٹنگز میں کیوں مدعو کرتا۔اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے موصوف نے ظفر علی شاہ کیس کو غور سے نہیں پڑھا ، اور نہ ہی مذکورہ بالا کیسز پر فیصلے کو سمجھا ہے۔

’’ اپنی غلطی کا اعتراف کرلینا ایک بہترین خصوصیت ہے ۔ اس سے نفس میں ’’ عاجزی ‘‘ پروان چڑھتی ہے اور ’’ تکبر ‘‘ کمزور ہوتا ہے ۔ صوفیائے کرام نے عاجزی اختیار کرنے اور تکبّر ترک کرنے پر خاص زور دیا ہے۔‘‘

