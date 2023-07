گال ٹیسٹ: پاکستان کو جیت کے لیے 83 رنز درکار

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری گال ٹیسٹ کے چوتھے روز کا کھیل ختم ہوگیا. پاکستان کو جیت کے لیے مزید 83 رنز درکار ہیں۔گال ٹیسٹ میں چوتھے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 131 رنز کے تعاقب میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 48 رنز بنالیے ہیں اور قومی ٹیم کو جیت کے لیے مزید 83 رنز درکار ہیں. امام الحق 25 اور کپتان بابر اعظم 6 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔

دوسری اننگز کے آغاز میں پاکستان کی پہلی وکٹ 15 رنز پر گری جب عبداللہ شفیق 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے، شان مسعود 7 رنز بنا کر جے سوریا کا نشانہ بنے جبکہ نعمان علی بغیر کوئی رن بنائے رن آؤٹ ہوئے۔

.@ImamUlHaq12 and @babarazam258 will resume the chase on Day 5 with Pakistan requiring 83 more runs for victory ????#SLvPAK pic.twitter.com/M4LO4FdXO0