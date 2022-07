الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ سنائے: وزیراعظم  

وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس پر طویل التواء کا فیصلہ سنانے کی درخواست کی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو اداروں کی جانب سے ملنے والے ریلیف پر بات کی ہے۔

I urge the Election Commission of Pakistan to announce long-delayed judgment on PTI foreign funding case. For long has Imran Niazi been given a free pass despite his repeated & shameless attacks on state institutions. Impunity given to him has hurt the country.