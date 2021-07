مہوش حیات نے ہیئر اسٹائل کیلئے مداحوں سے مشورہ طلب کرلیا

معروف اداکارہ مہوش حیات نے مداحوں سے اپنے ہیئر اسٹائل کے حوالے سے اہم مشورہ طلب کرلیا۔مہوش حیات نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنی نئی سیلفی شیئر کی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اداکارہ کے بالوں کی لمبائی بڑھ رہی ہے۔مہوش حیات نے اپنی سیلفی شیئر کرتے ہوئے اپنے دوستوں اور مداحوں سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ ہیلو دوستو! میرے بالوں کی لمبائی بڑھ رہی ہے اور میں تھوڑی سی الجھن میں ہوں۔اداکارہ نے مداحوں کی رائے دریافت کرتے ہوئے لکھا کہ کیا مجھے اپنے بالوں کی لمبائی کو بڑھانا چاہیے یا پھر اپنا ایک اچھا ہیئر کٹ کروا کر بالوں کی لمبائی چھوٹی کروالوں؟انہوں نے لکھا کہ اس مشکل فیصلے میں میری مدد کریں۔مہوش حیات کے پوچھنے پر کچھ مداحوں نے کہا کہ آپ پر تو ہر طرح کا ہیئر اسٹائل اچھا لگتا ہے۔چند مداحوں کا کہنا تھا کہ اداکاروں کو اپنے بالوں کی لمبائی چھوٹی کروا لینی چاہیے جبکہ زیادہ تر مداحوں نے مہوش حیات کو بال لمبے رکھنے کا مشورہ دیا۔واضح رہے کہ مہوش حیات سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتی ہیں اور اپنے مختلف پیغامات کے ذریعے مداحوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہتی ہیں۔

Hello friends. My hair is at an odd length right now and I am a little confused.. Should I let them grow longer ? or get a fresh hair cut and go shorter ?? ????????‍♀️ help me decide .. x pic.twitter.com/SDM08QRSCP