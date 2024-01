پاک ایران کشیدگی پر اقوام متحدہ کو تشویش، مصالحت کی پیشکش کردی

اقوام متحدہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔

Secretary-General @antonioguterres is deeply concerned about the recent exchange of military strikes between Iran and Pakistan, which have reportedly caused casualties on both sides: https://t.co/ZSfpAXfFxd