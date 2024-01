گیٹز فارما‘ ایم ای ڈی کنسلٹنٹس میںمفاہمت کی یاد داشت پر دستخط

شیئر کریں:

لاہور(کامرس رپورٹر) گیٹز فارما اور ایم ای ڈی کنسلٹنٹس نے موجودہ معاشی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو یقینی بنانے کی خاطر Dream Diabetes پراجیکٹ: SMILE (Simplifying the Life of People with Type 1 Diabetes Mellitus) کے لیے مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دستخط کیے ہیں۔اس پراجیکٹ کا مقصد مفت مشورے‘تشخیصی ٹیسٹس اور گیٹز فارما کے نئے انسولین pen کے ذریعے اْن کم مراعات یافتہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہے جو Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) کے ساتھ جی رہے ہیں۔یہ پراجیکٹ ان لوگوں کے مالی،تعلیمی یا سماجی و معاشی پس منظر سے قطع نظر انھیں ہم عصر معاونت،تعلیمی سرگرمیوں اور طبی تعاون سمیت جامع مدد بھی فراہم کرے گا۔