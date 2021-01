حاصلِ مطالعہ

شیئر کریں:

راقم الحروف کی (اردو) مزاح کی پہلی کتاب’’ہر شاخ پہ...‘‘پر اپنے فکر انگیز اور پُرلطف پیش لفظ بعنوان’’مزاح کا چشمۂ کوہستانِ نمک‘‘ کے آغاز میں صاحبِ طرزمزاح گو اور صاحبِ اسلوب نثرنگار سید ضمیر جعفری(مرحوم)نے لکھا’’مزاح نگاروںکا قبیلہ اس قدر مختصر ہے کہ جس طرح جماعتِ اسلامی کا ہر ممبر دوسرے ممبر کاشناسا ہوتا ہے،ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے کام آشنا اور نام آشنا ہوتے ہیں۔عموماً تو اس قدر صورت آشنا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کرپکاراٹھیں ع وہ جارہا ہے کوئی شبِ غم گزار کے۔‘‘(اس پیش لفظ کے عنوان میں یہ نکتہ پوشیدہ تھا کہ احقر نے مزاح نگاری کا آغاز1961ء؁ میں مجید لاہوری کے شہرۂ آفاق مزاحیہ جرید سے’’نمکدان‘‘سے کیا تھا۔)مزاح نگاروں کے مختصر قبیلے میں حسین احمد شیرازی صاحب کی اینٹری کو اب کئی سال ہوگئے ہیں لیکن لگتا ہے ان کا قلم کرکٹ کے سابق کپتان اور حالیہ ہیڈکوچ مصباح الحق کے بلّے کی رفتار سے چلتا ہے۔ان کی پہلی کتاب2014ء؁ میں منظرِ عام پر آئی اوردوسری’’دعوتِ شیراز‘‘نے2020ء؁ میں قارئین کی تواضع کی۔اس کتاب میں پچیس مضامین ہیں اور ہر ایک کا ناک نقشہ اور چال چلن دوسرے سے مختلف ہے۔حسبِ سابق ہر مضمون میں ایک یا زیادہ کارٹون متن کو مزید چٹپٹا بناتے ہیں۔رہی سہی کسر برجستہ اشعار،برمحل لطائف اور مشہور اشعار کی پیروڈی نے پوری کردی ہے۔ گویا مصنف عہد کرکے بیٹھا تھا کہ ہر ذوق اور ہر مزاج کے قاری کی’’دل پشوری‘‘کرنی ہے۔کتاب میں خاکہ نگاری کے بھی عمدہ نمونے ملتے ہیں۔شیرازی صاحب کے مزاح کی سب سے نمایاں خوبی اس کی بے ساختگی ہے ۔ وہ لفظوں کے ساتھ کشتی نہیں لڑتے،ان کا حلیہ نہیں بگاڑتے بلکہ انھیں بڑی مہارت سے نئے نئے معانی میں استعمال کرتے ہیں۔بعض سنجیدہ الفاظ بھی ان کی دسترس میں آکر شوخیاںبکھیرنے لگتے ہیں۔کتاب کے ایک مضمون ’’طنزومزاح کیا ہے؟‘‘میںشیرازی لکھتے ہیں’’مسکراہٹ بین الاقوامی زبان ہے جسے اس کرۂ ارض کے ہر کونے میں ہر شخص سمجھتا ہے۔‘‘یہ درست ہے اور شاید اسی لیے ایک چینی کہاوت ہمیں بتاتی ہے"Change your smile to change the world; don't let the world change your smile"(اپنی مسکراہٹ کو دنیا تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرو،دنیا کو اپنی مسکراہٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہ دو۔)’’پچپن کا ساون...‘‘میں Nostalgic(ماضی پرستانہ)رنگ نمایاں ہے۔ذاتی طورپر مجھے یہ مضمون بہت پسند آیاکیونکہ میں خود اب ماضی بعید کے صیغے میں چلا گیا ہوں۔کتاب میں مکالماتی مزاح کے بھی جلوے ملتے ہیں جنھیں پڑھ کر یونان کا سنکی دانشورDiogenes, the Cynic(دیو جانس کلبی)یادآجاتا ہے جو سیدھے سوالوں کے ٹیٹرھے جواب دیتا تھا لیکن وہ جواب عقل کی کسوٹی پرپورے اترتے تھے۔اس کے انتقال کے وقت لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو دفنائیں یا جلائیں؟اس نے جواب دیا’’ایسے ہی چھوڑدینا۔‘‘لوگوں نے اسے ڈرایا’’اس طرح توتمھاری لاش کو کتے بھنبھوڑ کھائیں گے۔‘‘سنکی بولا’’میرے قریب ایک لاٹھی رکھ دینا۔‘‘لوگوں نے کہا’’تم مرنے کے بعد لاٹھی استعمال کرسکو گے؟‘‘سنکی نے کہا’’پھر تمھیں میری لاش کی فکر کیوں ہے؟‘‘چونکہ شیرازی صاحب نے عمر کا ایک بڑا حصہ سرکاری ملازمت میں گزاراہے اس لیے کتاب میں دفتری مزاح کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔بحیثیت مجموعی پاکستانی معاشرت کتاب کا غالب مرکزی خیال(Overwhelming theme)ہے۔اس کے چندتیکھے جملے قارئین کی تفنّنِ طبع کی غرض سے یہاں درج کیے جاتے ہیں:٭ بوڑھوں کی سالگرہ کے کیک پر اگر پوری موم بتیاںلگائی جائیں تو کئی کیکوں کوجوڑناپڑتا ہے۔٭ایک عورت کی وفاداری مرد سے انتقام لینے کا بدترین ظالمانہ طریقہ ہے اور اس فلسفیانہ نکتے میںزور’’ایک‘‘پر ہے۔٭(زن مرید)جنت کو پہلے اپنی ماں کے قدموں میں اور پھر اپنے بچوں کی ماں کے قدموں میں ڈھونڈتے پائے جاتے ہیں۔٭چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں دفتر میں بیٹھاہوں اور جب میری آنکھ کھلی تو یقین کرو کہ میں واقعی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔٭کسی بھی قافلے کی رفتار کا تعین اس کا سب آہستہ چلنے والا کارکن کرتا ہے۔حسین احمد شرازی اب مزاح کی پِچ پر جم چکے ہیں۔میرا مشورہ ہے کہ اب ذرایہ اپنے بلّے پر شاہد آفریدی کا رنگ چڑھائیں۔امریکہ میں قیام پذیر جناب رفیع الدین رازؔ ایک کہنہ مشق شاعر اور بہت محبت والے انسان ہیں۔نہایت حلیم الطبع اور منکسرالمزاج شخص ہیں اور مزاج کے یہ اوصافِ حمیدہ ان کے کلام میں بھی در آئے ہیں۔ان کی ماشائَ اﷲ دودرجن ادبی تخلیقات منصہ شہودپر آچکی ہیں جن میں انشائیوں کے دو مجموعے شامل ہیں۔ان کی ادبی خدمات پر ہندوستان کی ایک یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھی لکھا گیا۔ اس وقت میرے سامنے ان کا شعری مجموعہ’’درِآئینہ‘‘ہے۔(رائج الوقت اصطلاح’پسِ آئینہ‘ کے مقابلے میں’درِآئینہ‘قابلِ غور ہے۔) اس میں ستر غزلیں شامل ہیں۔رازؔصاحب ہمارے ان معدودے چند شعرا میں شامل ہیں جنھوںنے ایک طرف روایت سے اپنا رشتہ کمزور نہیں ہونے دیا تو دوسری طرف مغرب کی جدت کوبھی قبول کرکے اپنے کلام کو مہکایا۔زبان وبیان پر انھیں مکمل قدرت حاصل ہے لیکن طرزادامیں سادگی،سلاست،فصاحت اور شائستگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ادق الفاظ،غیرمانوس تراکیب،ابہام اور ایہام جیسے معائب سے ان کا کلام یکسرپاک ہے۔خود کو قاری کی سطح پر رکھ کر شعر کہتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار ماورائی کیفیات سے کوسوں دُور ہیں اور فوری ابلاغ کی تاثیر رکھتے ہیں۔اکثر انھیں پڑھتے وقت غالبؔکایہ مصرع ذہن میں گونج جاتا ہے ع میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔بطور مشتے نمونہ از خروار ے یہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے جن میں آپ کو خیالات کی ندرت،موضوعات کا تنوع اور اسلوب کی انفرادیت کے علاوہ فکر کی گہرائی متاثر کرے گی:

الفاظ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں دیر تک

پڑھتا ہے جب قصیدہ کوئی اپنی شان میں

ملیں گے اجنبی بن کر اگر زمانے سے

تو اپنی ذات کی دنیا بھی اجنبی ہوگی

انا،بغض ونفرت کو پہلے یہ دنیا

ضرورت بناتی ہے پھر بیچتی ہے

رازؔلازم ہے زیست کا ادارک

غم کی عظمت کو سوچنے کے لیے

ڈاکٹر تنویر انور خان کاہاتھ اپنے مریض کی نبض پر بھی رہتا ہے اور اپنے قاری کی نبض پر بھی۔میڈیکل کی پریکٹس کے مصروف اوقات میں سے وہ اپنا افسانہ نگاری کا شوق پورا کرنے کی خاطر وقت نکال لیتی ہیں جو ایک لائقِ ستائش بات ہے۔میرے سامنے اس وقت ان کی پانچویں کتاب’’مِیت رے‘‘ہے جو ایک ناولٹ اور چار افسانوں پر

مشتمل ہے۔ ناولٹ ’’مِیت رے‘‘شوہر کے ہاتھوں ستائی ہوئی ایک تعلیم یافتہ عورت کی جدوجہدِ حیات ہے جسے اپنی بقاکے علاوہ بچوں کی تعلیم وتربیت کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ڈاکٹرتنویر کی دوسری کہانیوں کی طرح اس میںبھی ڈاکٹر،مریض،اسپتال موجود ہیں۔کہانی میںکئی ایک رومانٹک موڑ آتے ہیں لیکن بالآخرطربیہ اختتام(Happy ending)قاری کو مسرور کردیتا ہے۔افسانوں کے پلاٹ بھی عورتوں کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ڈاکٹر صاحبہ نسوانی کرداروں کے لیے قاری کی ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب رہی ہیں۔مجھے’’چھوٹی عورت‘‘خاص طورپراچھا لگا جو ایک گھریلو ملازمہ(چاندنی)کی داستانِ غم ہے۔ڈاکٹر صاحبہ نے ایک مریض کا کردار اس میں بھی ڈال دیا اگرچہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔نامساعدحالات سے گزر کر چاندنی آخر کارچَین کے دن دیکھ لیتی ہے۔ایک ڈائلاگ کی صورت میںافسانے کا پیغام ہے:’’انسان بڑا ہو یا چھوٹا ،پوری دنیا میں اگر محبت کے دوبول نہ ہوں تو انسانیت سسک سسک کر مرجاتی ہے۔‘‘ڈاکٹر تنویر کو کردار نگاری اور مکالمہ نگاری پر مکمل عبور حاصل ہے۔ان کا ذخیرۂ الفاظ کافی وسیع ہے جس کا استعمال وہ خوب سوچ سمجھ کے کرتی ہیں۔عبارت میں کہیں الجھائو نہیں ہوتا اس لیے افسانہ روانی سے پڑھاجاتا ہے اور قاری متن میں کھو جاتا ہے۔اسلوبِ نگارش کی خوبی یہ ہے کہ ہرکردار کو اس کے حقیقی روپ میں پیش کرکے اس کے لیے مطلوبہ تاثرات حاصل کرلیتی ہیں۔اظہار کی روانی اورڈر امائیت کے عناصر اس کتاب کے تمام افسانوں کو اہلِ ذوق قارئین کے لیے نہ صرف قابلِ قبول بلکہ لائقِ تحسین بنادیتے ہیں۔ امیدہے ڈاکٹر تنویر انور خان شاہراہِ ادب پر اپنا سفر اسہ سُبک رفتاری سے جاری رکھیں گی۔آخر میں’’شعرنامہ‘‘کاذکر جو جناب مشیرؔالدین احمد سہروردی کا شعری مجموعہ ہے۔یہ کتاب اعلیٰ معیار کی چھاپی گئی ہے۔کتاب پرمشیرؔ صاحب کا تعارف ندارد ہے اگرچہ تصویر موجود ہے جس سے بزرگی اور متانت کا اظہار ہوتا ہے۔قاری کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ شاعر کا تعلق کس شہر/ملک سے ہے۔اس میں ناشر صاحب کا ایک مختصر مضمون ضرور ملتا ہے جس میںکلام پر بے لاگ بلکہ بے باک تبصرہ کیا گیا ہے اور شاعرکو کارآمد مشورے دیے گئے ہیں۔مشورے دینے والے خود بھی’’دہرے شاعر‘‘ہیں کیونکہ ان کانام اورتخلص شاعر ہے۔یہ مشیرؔ صاحب کی پہلی کاوش ہے اس لیے ہم اسے تنقید کے رندے سے بچائیں گے۔اصل بات یہ ہے کہ شاعر نے اپنے جذبات،احساسات اور مشاہدات کو سادگی بلکہ’’معصومانہ‘‘ انداز میں رقم کیا ہے۔میں نے اس کتاب کو پڑھتے وقت اس اصول کو پیش نظر رکھا کہ اصل اہمیت اخلاص اور ابلاغ کی ہے لہٰذااندازاوراوزان کی اُونچ نیچ نظرانداز کردی۔شاعر کی جرأت کی داد دینی چاہیے کہ انھوں نے اپنی کتاب پر کسی سکّہ بنددانشور سے دیباچہ یا پیش لفظ نہیں لکھوایاجو اپنی لاف زنی میرؔ سے شروع کرکے مشیرؔپر ختم کرتے۔کتاب کا پہلا حصہ مدحیہ ہے،دوسرا مزاحیہ اور تیسرا سنجیدہ کلام(غزلوں،نظموں اور قطعات)پر مبنی ہے۔مزاحیہ کلام میںایک نظم’’پوری نامہ‘‘کے عنوان سے ملتی ہے جو حلوہ پوری کی دعوت اڑانے کے بعدمعدے کیفیت کانقشہ پیش کرتی ہے۔نئے شاعر کو بہت سی رعایات دی جاسکتی ہیںلیکن اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اساتذہ کے اشعار کو ’’ٹھونک پِیٹ‘‘کر اپنے کلام میں شامل کرلے۔بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مشیرؔ صاحب لکھتے رہیں اور اپنا کلام کسی سینیر شاعر کود کھاتے رہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شاعری میں ضرور پختگی آئے گی۔