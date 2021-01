وفاقی وزیر داخلہ کا  انداز سیاست

شیئر کریں:

ففتھ جنریشن وار چل رہی ہے بھارت کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، وہ سریواستو گروپ ہو یا انڈین کرونیکلز یا پھر انڈیا کی جعلی ویب سائٹس ان سب کے Unfold ہونے کے بعد انڈیا پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے اور جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے وہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے- افسوس صد افسوس کہ اسی ففتھ جنریشن وار کے ذریعے بعض ہمارے اپنے ناعاقبت اندیشوں نے بھی پاکستان کی پہلی اور آخری لائن آف ڈیفنس Who they are the Saviors پاکستانی مسلح افواج کو کئی بار ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک دشمن ایجنڈے کو پروان چڑھایا ہے- ملک کی شہری آبادیوں سے کوسوں دور پہاڑوں، ریگستانوں، جمی برف کے دامن میں سرحدوں کے اگلے مورچوں پر اپنی جان کا نذرانہ لیے مسلح افواج کے بہادر، دلیر اور کڑیل جوانو، آپ بائیس کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہیں، بلا شبہ آپ پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، ملک کا مان ہیں اور ریاست کا فخر ہیں ! ہم میٹھی، گہری اور بے فکری کی نیند اسی لئے سو پاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قومی سلامتی کے امین ہماری حفاظت کیلئے محاذ پر، ہر وقت اور ہر حالت میں جاگ رہے ہیں۔وطن کی آن کی خاطر خوشی خوشی موت کو گلے لگانے والے پاک فوج کے شیر جوانو ! بندہ ناچیز جو عرصہ دراز سے سفارتی اور دفاعی امور پر اپنے کالموں کے ذریعے رائے پیش کرتا چلا آ رہا ہے آپ سے آج یہ وعدہ کرتا کہ دشمن کی اندرونی سطح پر جھوٹی، منفی اور خطرناک پراپیگنڈہ مہم کو بے نقاب کرنے کے لئے ملک کے سر بکف نظریاتی سپاہیوں سمیت راقم بھی طویل مدت سے ملک کے نظریاتی محاذ کا سبق یاد رکھنے والا ایک سپاہی ہے-گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملاقات کے دوران بتایا کہ انڈیا غیر اعلانیہ اور ففتھ جنریشن وار کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے ہاں ارد گرد کے

حالات جو جنم پا رہے ہیں انڈیا پاکستان دشمنی کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتا، انڈیا کو دراصل پاکستان کی ترقی اور پاک چین کی ٹائم ٹیسٹڈ دوستی ہضم نہیں ہو رہی- گفتگو کے دوران وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ نے جس درست سمت اشارہ کیا ہے اس پر پہلے سے ہی ہمارا ہوم ورک مکمل ہے اور میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ انڈیا کو پوری طرح نکیل ڈالی جائے اور پاکستان کے اندر انڈیا اپنے ناپاک عزائم کیتحت انویسٹمنٹ اور Influence Agents کے ذریعیجو انتشار اور خلفشار پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گا اور پاکستان انشاء اللہ تاقیامت قائم رہے گا-شیخ صاحب نے بتایا کہ ہم نے بہت سارے لوگ پکڑے ہیں جو ملک کے اندر شیعہ سنی فسادات پھیلاتا چاہتے تھے ان کا کہنا تھاکہ کابل سے دن میں ہزار ہا لوگ یہاں آنے ہیں اور ہزار ہا لوگ واپس جاتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمد و رفت کو ہینڈل کرنے کے لئے کیا کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی پالیسی بھی بنائی جائے ۔بتایا کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی لاہور ، پشاور اور اسلام آباد کے شہر ہائی الرٹ پہ ہیں اور ہم نے دو لاکھ غیر قانونی شناختی کارڈز ضبط کیے ہیں جو کہ افغانی تھے۔کشمیر پر بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ لال حویلی کا سری نگر لال چوک سے خونی رشتہ ہے اور کشمیر اور کشمیر کی سیاست کو مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھتا ، وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے جس طرح پہلی غلطی ایٹمی دھماکہ کر کے کی تھی، اس نے 5 ایٹمی دھماکے کئے جبکہ پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کئے اور مودی نے دوسری بڑی غلطی کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370,اور 35 اے کو ختم کر کے کر دی، اور اب میں مسئلہ کشمیر کا حل جلد طے ہوتے دیکھ رہا ہوں -قارئین گرامی! شیخ رشید احمد کی طرز سیاست اور طرز گفتگو کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ انکو بے حد پسند کرتے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انکو نا پسند کرتے ہوں مگر شیخ صاحب کو ملک کے حساس اور خاص معاملاتِ سے آپ کبھی Irrelevant نہیں کر سکتے- اس میں کوئی اشتبا نہیں کہ قومی سیاست میں اْنکی مرکزی حیثیت اور خطے کے اندر رونما ہونے والے حالات و واقعات کے مد و جزر پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، ملک کے موجودہ سیاسی حالات کے پیش نظر بعض سیاسی تبصرہ نگاروں کے نذدیک وزیر داخلہ کی وزارت شیخ رشید کو سونپنے کا مقصد صرف اور صرف پی ڈی ایم کی تحریک کو کاونٹر کرنا ہے- اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپوزیشن کو بہتر طور پر ٹیکل کر سکتے ہیں مگر یہ ایک چھوٹی وجہ ہے، وجہ اس سے بڑی ہے اور وجہ اس سے آگے کی ہے، کوئی اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا، کوئی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کررہا کہ خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے یا پھر کسی کی شاید اسطرف توجہ نہیں ہے کہ پورے خطے کے لئے آنے والا وقت کتنا اہم ہے-کسی بھی ملک میں وزیر اعظم کے بعد چند اہم وزارتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے اور ان وزارتوں میں خارجہ، دفاع، داخلہ اور پھر وزارت خزانہ و اطلاعات بھی ہیں، یہ چار پانچ ایسی وزارتیں ہیں جن کے وزراء نہ صرف بیحد متحرک ہونے چاہئیں بلکہ جاندار موقف کے ساتھ ساتھ انکا سالڈ وائس کا مالک ہونا بھی ضروری ہے - آنے والے دنوں میں پاکستان کو جارہانہ انداز میں فرنٹ فٹ پر جا کر کھیلنے والے ایسے ہی وزراء چاہئیں ہوں گے جن کے اداروں کے ساتھ کسی قسم کے اختلافات نہ ہوں بلکہ بہتر تعلقات ہوں اور ملک کے لئے وہ مل کر بہتر کوارڈینیشن اور کمبینیشن کے ساتھ کام کر سکیں -اب یہ وقت بتائے گا کہ شیخ صاحب بطورِ وزیر داخلہ اس امتحان میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے ہیں یا نہیں، اب یہ وقت ہی ثابت کرے گا کہ شیخ صاحب اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سر انجام دے پاتے ہیں یا نہیں -اس وقت ہمیں ایک ایسا وزیر داخلہ چاہیے ہو گا کہ جب بھی بھارت کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہوں تو وہ فرنٹ فٹ پہ رہے ، جس میں اگریشن بھی ہو، جس میں سمجھداری بھی ہو، جس کے پاس تجربہ بھی ہو اور جو بھارت کے پراپیگنڈا کا دبنگ طریقے سے جواب دینا بھی جانتا ہو۔