میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق ابھی تک ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے: مریم نواز کاٹویٹ

مریم نواز نے کہا ہے کہ والد میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق ابھی تک ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے کہا کہ حکومت کے تشکیل کردہ میڈیکل بورڈ نے 16 جنوری کو میاں نواز شریف کا معائنہ کیا تھا اور میڈیا کے ذریعے طبی معائنے کی رپورٹ ہم تک پہنچیں جو کہ تشویش ناک صورتحال کا اشارہ دیتی ہیں، ہم ابھی تکنواز شریف کی صحت کے حوالے سے لاعلم ہیں اور آفیشل رپورٹس کے تاحال منتظر ہیں۔

Medical boards constituted by the govt had examined MNS on 16th Jan. The only ‘info’ on the reports that has reached us is through media, that indicates an alarming situation. We’re still in the dark as to what his actual condition is. Access to official reports still awaited.