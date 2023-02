ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے دی

پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے ساتویں میچ میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 52 رنز سے شکست دے دی۔

تفصیلات کے مطابق ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میںپی ایس ایل سیزن 8 کے ساتویں میچ میں ملتان سلطانز کے 190 رنز کے جواب میں یونائیٹڈ کی پوری ٹیم 138 رنز پر ڈھیر ہو گئی، ملتان سلطان نے یہ میچ 52 رنز سے جیت لیا.ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی پوری ٹیم 17.5 اوورز میں 138 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ملتان سلطان کے 190 رنز کے ہدف کے تعاقب میں یونائیٹڈ کے اوپنر پال اسٹرلنگ 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، یونائیٹڈ کے ریسی وان ڈیر ڈوسن سب سے نمایاں بیٹسمین تھے جنہوں نے 49 رنز کی اننگ کھیلی۔حسن نواز نے 21 اور کولن منرو نے 31 رنز بنائے جبکہ اعظم خان 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔اسلام آباد کی پوری ٹیم 17.5 اوورز میں 138 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ملتان سلطانز نے یہ میچ 52 رنز سے جیت لیا۔ملتان سلطانے کے عباس آفریدی نے 3 اوورز میں 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ محمد الیاس، احسان اللہ اور اسامہ میر نے دو، دو وکٹیں حاصل کیں۔اس سے قبل ملتان سلطان کے اوپنرز نے میدان میں ہدف دینے کے لیے قدم رکھا مگر شان مسعود پویلین لوٹ گئے۔

دوسری وکٹ کی شراکت میں کپتان محمد رضوان اور ریلی رؤسو کے درمیان 91 رنز کی شاندار شراکت نے ٹیم کو مظبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ریلی رؤسو 36 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان محمد رضوان نے کیپٹن اننگ کھیلی. انہوں نے 36 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔

ملتان سلطان کے ڈیوڈ ملر اور کیرون پولارڈ نے بھی ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، دونوں کی شراکت میں 78 رنز بنے۔ڈیوڈ ملر بھی 52 رنز بنا کر فہیم اشرف کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے، جبکہ پولارڈ نے 32 رنز بنائے۔

