ٹوئٹر کی سربراہی رکھوں یا چھوڑ دوں؟ ایلون مسک نے فیصلہ صارفین پر چھوڑ دیا

اسپیس ایکس کمپنی کے بانی ایلون مسک نے ٹوئٹر کی سربراہی رکھنے یا چھوڑنے کا سوال پوچھ کر فیصلہ سوشل میڈیا صارفین پر چھوڑ دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ایلون مسک نے سوال کیا کہ کیا میں ٹوئٹر کی سربراہی چھوڑ دوں؟ جواب کے طور پر ٹوئٹر صارفین کو ہاں یا نہیں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.